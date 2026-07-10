Chieti, PNRR 4.2, incontro tra Comune e ACA: verificato lo stato di avanzamento degli interventi sulla rete idrica di Chieti Il sindaco: “Piena sinergia su un servizio essenziale per la comunità. Ora avanti per superare le sospensioni notturne a Chieti Scalo”

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 10 luglio 2026 – Si è svolto un incontro tra il sindaco di Chieti Giovanni Legnini, il vicesindaco Paolo De Cesare, l’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Febo, la Direzione Tecnica e il Consiglio di Amministrazione di ACA per fare il punto sugli interventi finanziati dal PNRR destinati al miglioramento e all’efficientamento della rete idrica cittadina – si legge sul sito web ufficiale. Nel corso della riunione è stato illustrato lo stato di avanzamento delle opere in corso, con particolare riferimento alla modernizzazione della rete, alla digitalizzazione dei sistemi di controllo e agli interventi finalizzati a una gestione più efficiente della risorsa idrica – si apprende dal portale web ufficiale. È stato evidenziato come gli investimenti programmati stiano producendo effetti concreti sul servizio, con un progressivo miglioramento del monitoraggio della rete e una maggiore capacità di individuare e gestire eventuali criticità. Particolare attenzione è stata dedicata alla situazione di Chieti Scalo e alle residue sospensioni notturne dell’erogazione idrica che interessano alcune zone della città. Il sindaco Legnini ha chiesto ad ACA il massimo impegno affinché, con il completamento degli interventi in corso e la nuova organizzazione della rete, possano essere superate nel più breve tempo possibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. “L’incontro è stato utile per verificare il lavoro svolto e quello ancora da completare – dichiara il sindaco Giovanni Legnini –. Gli investimenti stanno consentendo un miglioramento della rete e del servizio, ma restano alcune criticità sulle quali abbiamo chiesto ad ACA la massima attenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. In particolare, abbiamo posto l’obiettivo di superare le sospensioni notturne che ancora interessano alcune aree di Chieti Scalo, garantendo ai cittadini un servizio sempre più continuo ed efficiente”. Il sindaco ha inoltre sottolineato l’importanza di una comunicazione sempre più tempestiva nei confronti degli utenti in caso di guasti o disservizi e ha ricordato il ruolo del numero verde ACA 800 800 838 come strumento fondamentale per segnalazioni e richieste di intervento – “Ringrazio ACA per la disponibilità al confronto e per l’impegno che sta mettendo nell’attuazione degli interventi sulla rete idrica – conclude Legnini –. La collaborazione tra Comune e gestore è fondamentale per affrontare le criticità ancora presenti e garantire ai cittadini un servizio essenziale all’altezza delle loro esigenze”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it