Chieti, PNRR. Aggiudicati i lavori. Presto i cantieri.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti, 1° agosto 2023 – Aggiudicati tutti i lavori di rigenerazione urbana progettati dal Comune di Chieti e finanziati con fondi del PNRR. Al via interventi per un ammontare complessivo di circa 58 milioni che rivitalizzeranno vaste porzioni di città, uffici all’opera per la verifica dei requisiti delle ditte individuate – si apprende dalla nota stampa. “Si lavora sodo e senza interruzione perché i tempi del PNRR siano rispettati e per dare alla città uno sviluppo davvero epocale, in quanto senza precedenti – così l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli – Con il sindaco e tutti i colleghi di Giunta, dalle Politiche Europee alla Cultura, allo Sport, al Sociale e alle Politiche della casa e i competenti settori coinvolti nei progetti, in questi mesi abbiamo concentrato azione e risorse per affrontare e seguire il ritmo del cronoprogramma del PNRR. Sapendo da subito che a causa dello stato economico e finanziario del Comune non avremmo avuto risorse per programmare opere pubbliche, una volta insediati abbiamo cercato di raccogliere fondi da tutti i canali possibili, quello del PNRR è stato particolarmente proficuo, perché ci ha assicurato quasi 60 milioni di investimenti che stanno per diventare cantieri – Ci siamo riusciti sfidando organici sottodimensionati oltre che le avverse condizioni dell’Ente, lavorando con il nostro settore tecnico che ringrazio per la puntualità e la serietà dimostrata e anche affidandoci a stazioni appaltanti esterne, come Aric, perché tutto il raggio di azione fosse coperto e assicurato – riporta testualmente l’articolo online. Gli uffici stanno procedendo in questi giorni alle verifiche di rito e poi si potrà procedere alle opere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dunque da settembre partirà la cantierizzazione di una estesa rigenerazione urbana che prevede: i progetti ricompresi nei Cluster 1 e 2, ossia il parco sportivo di via Amiterno e la riqualificazione energetica del Palazzetto di Colle dell’Ara; gli interventi di manutenzione e riqualificazione con efficientamento energetico degli alloggi popolari comunali di via degli Ernici e via Maiella; il nuovo asilo nido del Villaggio Mediterraneo – aggiunge testualmente l’articolo online. Oltre questi, tanti altri interventi: la realizzazione del nuovo parco urbano del quartiere Filippone, di via San Camillo de Lellis, con demolizione e manutenzione straordinaria; ci sono i lavori per l’accessibilità di Piazza Umberto I, di piazza Trento e Trieste con la riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere INA casa di via Pescasseroli e via Roccamorice e il progetto “Corso Tiburtina”; c’è la ristrutturazione e rifunzionalizzazione delle scuole Nolli e dell’ex asilo nido Principessa di Piemonte che sarà anche migliorato sismicamente; la ex scuola elementare di Casone e di piazza San Bartolomeo – recita il testo pubblicato online. Ci sono inoltre Palazzo Massangioli e dell’ex cinema Eden, gli ipogei della Chieti sotterranea: a Porta Pescara e piazza Valignani, il seminterrato di Palazzo d’Achille e altri ingressi sulla piazza, dove si gioca un potenziale eccezionale di fruibilità; così come per il Supercinema – si legge sul sito web ufficiale. Cultura, turismo e anche sostenibilità con il nuovo sovrappasso pedonale nonché ulteriori parcheggi pubblici nel contesto di quello che vorremmo realizzare quale parco urbano della stazione”.

