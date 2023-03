Chieti, PNRR, approvati nuovi finanziamenti

- Advertisement -

Chieti, 31 marzo 2023 – Finanziato nuovo progetto del Comune di Chieti con fondi del PNRR, Chieti si aggiudica 677.565,76 di euro transizione ecologica “La notizia è contenuta nell’ultimo decreto che assegna risorse ai progetti in quota al PNRR – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore all’Ambiente e Transizione ecologica Chiara Zappalorto – Stavolta l’ambito è proprio quello della transizione ecologica, che ci vede in campo sia con progetti di sostenibilità, sia con una politica di azzeramento della plastica che ci è valsa il riconoscimento di comune Plastic Free – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le risorse le utilizzeremo per il miglioramento della raccolta differenziata, che a Chieti ha livelli ottimali sia per la premura dei cittadini abituati da tempo ad essere virtuosi, sia per il servizio di raccolta che funziona e sensibilizza anche le fasce più scettiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. La nostra intenzione è quella di differenziare oltremodo il servizio e andare incontro soprattutto alle esigenze legate ai tempi del conferimento nelle isole ecologiche, nonché combattere l’abbandono indiscriminato dei rifiuti in città. I cittadini fanno già un grande lavoro sulla raccolta e, aumentando le percentuali della differenziata, noi potremo lavorare ancora per ridurre i canoni della Tari – precisa la nota online. Con bando pubblico procederemo all’acquisto di cassonetti intelligenti, simili a quelli già operanti in città, dotati di tecnologie più evolute e puntuali, che consentiranno di differenziare le macro categorie abituali, in modo da fare spazio anche ad altre categorie, come oli esausti, rifiuti raee, batterie – In questo modo sarà possibile anche ridurre al massimo gli abbandoni e migliorare le altre raccolte di nicchia sia in termini qualitativi, sia quantitativi, in modo da consentire al Comune di migliorare i suoi standard sui materiali e applicare meno sanzioni verso la cittadinanza – Tante sono le cose in cantiere sul fronte PNRR e a tutela dell’ambiente, grazie anche alla continuità e competenza con cui i nostri uffici hanno scritto, istruito e seguito i progetti perché venissero finanziati”.

Fonte: comune.chieti.it