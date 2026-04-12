Chieti, polemiche sul mancato sviluppo dei parcheggi: Colantonio propone soluzione radicale per la rigenerazione della città

Il candidato sindaco Mario Colantonio ha espresso dubbi sul futuro della rigenerazione di Chieti, sottolineando le carenze nella gestione dei parcheggi della città alta. Secondo Colantonio, sia il sindaco uscente Ferrara che il candidato Legnini dovrebbero affrontare la questione dei parcheggi a Chieti, considerando le mancate attuazioni di progetti finanziati con fondi pubblici.

In particolare, Colantonio ha criticato la mancata realizzazione del parcheggio multipiano di via Ciampoli, finanziato con oltre 6 milioni di euro, il cui ritardo potrebbe portare alla revoca del finanziamento entro un anno. Inoltre, ha evidenziato l’assenza dei parcheggi e della scala mobile presso il Terminal, nonostante un finanziamento di oltre 5 milioni di euro con fondi ministeriali.

Per risolvere la situazione, Colantonio propone la demolizione della scuola Vicentini, inagibile dal 2009, per creare un nuovo parcheggio satellite collegato a piazza Garibaldi tramite bus navetta. Questa soluzione, secondo il candidato, permetterebbe di creare nuovi posti auto nel breve termine, mentre si completano progetti più grandi come il parcheggio di via Ciampoli.

Colantonio ha sottolineato la necessità di affrontare concretamente le questioni dei parcheggi a Chieti, invitando il sindaco uscente Ferrara e il candidato Legnini a prendere provvedimenti immediati per garantire soluzioni efficaci ai cittadini.