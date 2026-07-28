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Politica

Chieti: polemiche sul Parco della Costa Teatina, Bucci (Lega) critico sul progetto di tutela ambientale

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Il commissario provinciale della Lega Chieti, Maurizio Bucci, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo all’istituzione del Parco della Costa Teatina, definendolo un progetto superato che rischia di bloccare lo sviluppo del territorio.

Durante una conferenza stampa a Lanciano, Bucci ha dichiarato: “L’istituzione del Parco della costa Teatina significherebbe decretare la morte dell’agricoltura, dell’artigianato e delle prospettive di sviluppo della Costa dei Trabocchi. Solo chi non conosce le dinamiche dei parchi può sostenere il contrario, soprattutto in un territorio fortemente antropizzato e che guarda al futuro attraverso gli investimenti”.

Il politico ha evidenziato le possibili conseguenze negative sull’economia locale: “Che futuro avrebbero le cantine sociali? Che ne sarebbe della Via Verde se venisse meno la possibilità di realizzare nuove strutture ricettive a supporto del turismo? È stato valutato quale impatto potrebbe avere l’istituzione del Parco su eventuali investimenti strategici come quello di Renexia a Ortona?”

Bucci ha anche sottolineato che in Abruzzo il 30% della superficie è già sottoposto a tutela attraverso parchi e riserve, ritenendo anacronistica l’idea di istituire un nuovo Parco lungo la costa. Ha citato inoltre le diverse riserve naturali già presenti lungo la Costa dei Trabocchi e ha affermato che è necessario evitare di “calare dall’alto e inglobare tutto all’interno di un Parco”, preferendo una maggiore connessione tra le aree protette esistenti.

Bucci ha invitato i sindaci della zona a mobilitarsi per impedire il completamento del progetto del Parco della Costa Teatina, sostenendo che i territori devono essere governati dai sindaci e dalle istituzioni democraticamente elette. Ha criticato inoltre l’intenzione del WWF di inviare una diffida ai Comuni, sottolineando che istituire il parco “significa consegnarsi ad un sistema che nulla ha a che vedere con le esigenze e potenzialità del nostro amato territorio”.

Infine, Bucci ha concluso: “Il nostro territorio va rispettato e tutelato, ma in maniera diversa e cioè attraverso politiche ambientali adeguate al contesto territoriale e definite dagli amministratori”.

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