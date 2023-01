Chieti, Pratiche edilizie online, webinar per il funzionamento nel nuovo SUE

- Advertisement -

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Il Comune di Chieti, in collaborazione con Starch srl, nell’ambito dei progetti finalizzati a migliorare l’informatizzazione delle procedure nella Pubblica Amministrazione, ha previsto l’attivazione di un portale web per consentire la presentazione e la consultazione dei dati relativi alle Pratiche Edilizie in formato digitale via Internet che sarà operativa a partire dal 1° febbraio prossimo – recita il testo pubblicato online. L’intenzione è quella di creare un flusso di informazioni digitali che parta dai professionisti, attraverso Internet raggiunga lo sportello unico per l’edilizia (SUE), che potrà importare e gestire le informazioni ricevute evitandone il caricamento manuale, per poi ridistribuirle in tempo reale verso cittadini e professionisti sempre utilizzando il web. Una fase fondamentale del progetto coinvolge direttamente i professionisti, che quotidianamente hanno a che fare con questo ente per la presentazione delle pratiche edilizie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’attivazione consentirà di inoltrare le istanze dei procedimenti edilizi in formato digitale ed on-line tramite il portale web CPortal360. La procedura verrà nel tempo ulteriormente implementata al fine di fornirvi uno strumento sempre più completo, pratico e funzionale, che raggiunga il duplice obiettivo di rendere i servizi più efficaci ed efficienti agevolando tutti i soggetti interessati – precisa il comunicato. Si tratta di un percorso condivido all’interno di un processo partecipativo, anche per trarre ulteriori indicazioni e suggerimenti utili al continuo miglioramento dell’operatività, a tal proposito si invitano i soggetti interessati a prendere parte al webinar della presentazione del progetto, fissato per il giorno MARTEDI’ 31 GENNAIO 2023 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online al seguente link: www.starch.it Vedi insights e inserzioniMetti in evidenza il postTutte le reazioni:33

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it