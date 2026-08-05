Chieti, Precisazione scadenze degli avvisi per RUP e SUPPORTO AL RUP

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 5 agosto 2026 – In riferimento agli avvisi pubblici per manifestazioni di interesse per il ruolo di RUP e SUPPORTO AL RUP riportati in Albo Pretoprio e consultabili ai link sottostanti, si precisa che il termine ultimo di presentazione delle candidature è fissato al giorno 06/08/2026 alle ore 23:59. Prot. n. 47691 del 22/07/2026 – Giusta Determinazione 788 n. 22/07/2026 Prot. n. 47688 del 22/07/2026 – Giusta Determinazione 787 n. 22/07/2026 AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AL PERSONALE DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE DIPENDENTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO. Consulta l’ Avviso RUP Prot. n. 47688 del 22/07/2026 – Giusta Determinazione 787 n. 22/07/2026 AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AL PERSONALE DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE DIPENDENTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO. Consutla l’Avviso Supporto al RUP

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 19, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it