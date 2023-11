Chieti, Premiazione concorso fotografico Gran Criterium Vetturette

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 15 novembre 2023 – Giornata di premiazioni per il concorso fotografico e il contest per immagini abbinato al Gran Criterium Vetturette, evento motoristico tenutosi in agosto a cura del Club Ruote Classiche Teatine, con il patrocinio del Comune e la sinergia con Aci Storico – recita il testo pubblicato online. Presenti alla consegna il sindaco Diego Ferrara, il vicesindaco Paolo De Cesare e l’assessore Manuel Pantalone, con il Presidente di Ruote classiche teatina Filippo Rosa, il direttore e Presidente Aci Chieti Roberto D’Antuono, alcuni dei vincitori e il piccolo Alessandro Malcangi, soggetto della foto vincitrice – Ai vincitori gli organizzatori hanno tributato un premio in denaro e dei vini della cantina di Jarno Trulli, testimonial dell’evento – riporta testualmente l’articolo online. Primo premio della giuria presieduta dal giornalista Lorenzo Colantonio, a Marino Tarasconi, “Per aver saputo raccontare in una foto la gioia del ragazzo e la passione che si trasmette da padre in figlio”. Ospite dell’immagine, il piccolo Alessandro, stamane presente per ritirare simbolicamente il premio di cui è stato casuale ispiratore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Secondo premio a Marco Sciammarella, “Tutto l’amore in una foto – Amanti, vetturette e amanti delle vetturette in una sola immagine”. Terzo premio ad Andrea Milazzo, fotoreporter della stampa locale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Foto di taglio giornalistico che racconta con dovizia di particolari il momento della partenza”. Per il contest, ecco la classifica delle foto che hanno ricevuto più like sui social degli organizzatori: – Primo classificato Gabriele Fabiilli – Secondo classificato Renato De Iuliis – Terzo classificatoArnaldo D’Orazio “Siamo molto lieti della riuscita dell’evento che ha portato tantissimo pubblico in città, ma anche delle foto che lo raccontano, che testimoniano l’entusiasmo e la passione non solo di chi ha assistito e di quella che ha partecipata – così il sindaco Diego Ferrara, il vicesindaco Paolo De Cesare e l’assessore Manuel Pantalone – . Ringraziamo gli organizzatori, perché con questi eventi hanno fatto tornare a Chieti una delle sue più antiche e seguite passioni, quella per l’automobilismo e per i motori in generali, che ci vedevano fra le tappe dei circuiti più importanti del primo novecento, nonché sede di premi partecipati e attesi dalla cittadinanza – Le foto sono tutte belle e vogliamo considerarle un vero e proprio regalo alla città, alla sua bellezza e alla vita abbinata agli eventi – aggiunge la nota pubblicata. Congratulazioni ai vincitori e anche al piccolo Alessandro che con la sua vitalità e la voglia si fare un giro su una delle vetturette che hanno partecipato al premio, ha assicurato il podio all’autore dell’immagine”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it