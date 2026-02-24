Chieti, Premio Letterario Nazionale (letteratura sociale) Città di Chieti 2025/La Città che ascolta Selezionati i 10 finalisti e menzionati. L’Amministrazione: “Centinaia i concorrenti da ogni parte d’Italia”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 24 febbraio 2026 – Annunciati le autrici e gli autori finalisti del “Premio Letterario Nazionale Città di Chieti – La città che ascolta, dedicato a Marilia Bonincontro/I Edizione 2025 – letteratura sociale”. Centinaia i concorrenti pervenuti da ogni parte d’Italia – Il Premio è promosso dal Comune di Chieti, Assessorato alle politiche sociali e Biblioteca sociale “Marilia Bonincontro”, in collaborazione con FBS/Festival delle Biblioteche Sociali, I luoghi del Buon Incontro Aps, Bibliodrammatica Aps, MLA/Museo Lettera d’Amore, SU/Sintassi Urbane (rivista letteraria), OPI/Orchestra Poetica Italiana – si apprende dal portale web ufficiale. Ideazione e direzione artistica a cura di Beniamino Cardines, coordinamento Fabiola Nucci – precisa il comunicato. La Premiazione, nell’ambito di FBS/Festival delle Biblioteche Sociali (10-14 marzo 2026), si terrà giovedì 12 marzo ore 18, alla Biblioteca “Marilia Bonincontro” a Chieti Scalo, in presenza degli autori e delle autrici finalisti, delle Istituzioni, della Giuria – viene evidenziato sul sito web. “Siamo lieti che questa prima edizione del Premio Letterario Nazionale Città di Chieti abbia avuto un così ampio riscontro di concorrenti da ogni parte d’Italia – afferma il sindaco Diego Ferrara – . Un’iniziativa che sottolinea l’importanza della cultura come strumento di crescita sociale e partecipazione La nostra città, attraverso il Premio “La città che ascolta”, si propone come una comunità capace di accogliere, ascoltare e rispondere alle sfide sociali con l’intelligenza culturale, creando ponti tra le persone e le istituzioni – Siamo convinti che iniziative come questa possano contribuire a fare di Chieti una città sempre più inclusiva e al centro di eventi di rilevanza nazionale”. “Grazie alla traccia e alla tematica centrale “La città che ascolta”, protagonista di questo premio è la città e la sua capacità di ascoltare, di aggregare e dare risposte sociali – aggiunge l’assessora alle Politiche sociali Alberta Giannini – . Il Premio è un progetto che anticipa e confluisce in “Biblioteca Corpo Vivo – Festival delle Biblioteche Sociali” che stiamo organizzando per marzo 2026. Un progetto ideato per valorizzare creativamente tutte le esperienze e le realtà associative che operano in ambito sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per sensibilizzare i cittadini a uno sguardo nuovo sulle città”. “Crediamo che attraverso la Letteratura si possano continuamente rinnovare e formare coscienze e, allo stesso tempo, trovare parole nuove per sensibilizzare tutti i cittadini alle tematiche sociali – aggiunge Beniamino Cardines, ideatore e presidente della Giuria – a partire dalla cultura personale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Attraverso il processo creativo della narrazione scopriremo realtà sommerse, sconosciute ai più”. “Il premio dedicato a Marilia Bonincontro, fine poetessa, è perfettamente in sintonia con il tema – chiude Fabiola Nucci, responsabile della Biblioteca sociale Marilia Bonincontro gestita da Chieti Solidale – La Biblioteca che porta il suo nome vuole continuare a essere uno spazio di dialogo, accoglienza e partecipazione culturale, mantenendo viva la sua eredità umana e poetica”. I 10 FINALISTI e menzionati del “Premio Letterario Nazionale Città di Chieti – La città che ascolta, dedicato a Marilia Bonincontro/I Edizione 2025 – letteratura sociale”. Finalisti/Silloge poetica inedita: Vincenzo Ricciardi “La città felice”; Luigi Salerno “Fantasmi di donne di città”; Emilio Mezzanello “Esplorare la città”; Giuseppina Pompetti “Geografie umane”; Giulia Andrea Pansera “Trilogia della speranza” Menzioni speciali Poesia: Paolo Cattolico “La metropoli inquieta”; Stefano Di Nardo “A modo mio”; Alessio Scancella “Nel cuore della città”; Patrizia Splendiani “Tre sguardi della città”; Gabriele Di Francesco “Natural Vita” Finalisti/Racconto inedito: Francesco Iacovetti “Topografia segreta”; Gianluca Lovino “Contatti ossidati”; Adolfo Zampetti “Il conflitto dei soffritti”; Federico Cifani “Il fabbricante di nebbia”; Giusy Mazzola “Il peso della soglia” Menzioni speciali Racconto: Simone D’Alessandro “11 settembre, nella stanza di un bambino”; Emiliano Sbaraglia “Non se ne andrà nessuno”; Paolo Di Luzio “Amauri”

