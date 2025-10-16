Chieti, Premio nazionale al Comando di Polizia Locale di Chieti: riconoscimento al Forum di Bergamo.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 16 ottobre 2025 – Grande soddisfazione per la Città di Chieti: il Comando della Polizia Locale, guidato dalla Comandante Donatella Di Giovanni, ha ricevuto oggi a Bergamo un encomio solenne con menzione di pubblica benemerenza nell’ambito del Forum Nazionale della Polizia Locale 2025, una delle più importanti manifestazioni italiane dedicate alla sicurezza urbana e alla gestione dei territori – precisa la nota online. Il riconoscimento, assegnato dal Comitato Scientifico del Forum, premia l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati dal Corpo nella tutela della sicurezza pubblica, nella gestione del territorio e nel servizio quotidiano alla comunità. “Questo premio rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la città – dichiara il Sindaco Diego Ferrara –. Il Comune di Chieti, insieme al Comando, esprime gratitudine al Comitato del Forum per l’importante attestazione di stima e rinnova l’impegno a proseguire nel percorso di modernizzazione e rafforzamento dei servizi di sicurezza urbana e di prossimità. La nostra Polizia Locale è un presidio fondamentale di legalità e di prossimità ai cittadini – precisa il comunicato. Ringrazio la Comandante Donatella Di Giovanni e tutte le donne e gli uomini del Corpo per il lavoro costante e competente che svolgono ogni giorno, con senso del dovere e spirito di servizio – aggiunge testualmente l’articolo online. È un riconoscimento che valorizza il loro impegno e l’immagine di Chieti a livello nazionale”. “Ricevere un encomio di questo livello è un grande onore – aggiunge la Comandante Donatella Di Giovanni –. Dedichiamo questo riconoscimento a tutte le operatrici e agli operatori della Polizia Locale di Chieti che, con professionalità, sacrificio e umanità, garantiscono sicurezza, assistenza e presenza sul territorio – riporta testualmente l’articolo online. Questo premio ci sprona a continuare a migliorare, sempre al servizio dei cittadini”. Le benemerenze sono state consegnate oltre alla comandante Donatella Di Giovanni che ha concorso per due distinte sessioni, l’applicazione del codice della strada alla sospensione della patente e il rilevamento di sinistri stradali e all’intero comando di Chieti, agli agenti: Manuela Diodato, Claudia di Fabrizio, Eleonora Millevolte, Alberico Nunzio Bulsei e Alberto Cirotti – aggiunge la nota pubblicata.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it