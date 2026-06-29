Chieti, Presentata la nona edizione di “Chieti Classica” – International Music Festival. L’Amministrazione e il Direttore Artistico: “Grandi artisti, musica diffusa e tante iniziative, la città riferimento internazionale”

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 29 giugno 2026 – Si è svolta nel Foyer del Teatro Marrucino la conferenza di presentazione della nona edizione di Chieti Classica – International Music Festival, in programma a Chieti dal 1 al 20 luglio 2026, con la direzione artistica di Giuliano Mazzoccante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Giovanni Legnini, il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare, il direttore artistico – recita il testo pubblicato online. “Chieti Classica è ormai un appuntamento consolidato nel panorama culturale cittadino e regionale, un fiore all’occhiello della programmazione estiva che si avvia a iniziare – ha sottolineato il sindaco Giovanni Legnini – . Una rassegna che, edizione dopo edizione, ha saputo crescere in qualità e prestigio, portando a Chieti grandi nomi della musica internazionale e, al tempo stesso, valorizzando i luoghi più belli del nostro centro storico – recita il testo pubblicato online. È un investimento culturale di cui l’Amministrazione è orgogliosa e che continueremo a sostenere con convinzione». “Questa nuova edizione conferma la capacità del festival di rinnovarsi – ha aggiunto il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare – , questo, ampliando l’offerta con nuovi appuntamenti e nuove collaborazioni, come quella con l’Università per le conferenze su musica e benessere che rappresentano un importante momento di condivisione – Un Festival che diventa riferimento anche internazionale grazie ai grandi nomi che ospita, artisti che arriveranno a Chieti anche dalla Cina, dall’America, dall’Inghilterra e da tanti altri Paesi, che propone un programma ricco e diffuso, capace di coinvolgere cittadini di tutte le età e di rilanciare anche i Comuni limitrofi attraverso le tappe “fuori città”. Ha una valenza anche di natura sociale con il coinvolgimento dell’ANFFAS e quello del tessuto commerciale cittadino che vedrà protagonista questa rassegna in varie piazze ed edifici monumentale del centro storico – aggiunge testualmente l’articolo online. Siamo felici di questa edizione che è densa di appuntamenti di grande qualità”. “Oltre al format già consolidato di Chieti Classica, caratterizzato da Masterclasses con docenti internazionali quali Pavel Berman, Luigi Piovano, Alexander Chaushian, Fabio Armiliato, Roman Kim, Zvi Carmeli e tanti altri, saranno proposti concerti nei luoghi più suggestivi e caratteristici della città di Chieti, con particolare attenzione all’interazione tra giovani talenti e professionisti di fama internazionale – illustra il direttore artistico Giuliano Mazzoccante – . Le novità di quest’anno sono caratterizzate dalla presenza di n. 3 conferenze organizzate grazie al partenariato con l’Università e tenute da personalità note al mondo universitario e non solo, sul tema “Musica e Benessere per la Salute”; tornano i concerti fuori porta nelle province dell’Aquila (Collepietro) e Pescara (Roccamorice). Inoltre, il giorno 8 luglio torna l’appuntamento del Parco Giochi della Musica, nel quale la città si anima con strumenti musicali sparsi nel centro e a disposizione di grandi e piccini per un’esperienza musicale guidata ma divertente ed entusiasmante – La sera dell’8 inoltre, la sfilata storica e gli sbandieratori di Bucchianico trasformeranno il centro in un luogo ricco di emozioni e suggestioni – precisa la nota online. Ultimo appuntamento del Festival, Note di Cabaret con Vincenzo Olivieri – aggiunge la nota pubblicata. I concerti si terranno presso il Teatro Giardino e la Corte del Pozzo di Palazzo de’ Mayo, presso l’Auditorium Cianfarani del Museo Archeologico “La Civitella”, il Museo d’Arte “C. Barbella”, il Teatro Marrucino (unico evento con biglietto di ingresso) e Piazza G.B. Vico”. Tutti gli eventi sono a ingresso libero, salvo il concerto del 10 luglio (Alexander Chaushian e Dmitry Ishkhanov), per il quale è richiesto un biglietto acquistabile su ciaoticket.com oppure alla biglietteria del Teatro Marrucino – aggiunge testualmente l’articolo online. Programma 2026 30 giugno – Teatro Giardino, Palazzo de’ Mayo, ore 21: Concerto Inaugurale – Coro “I’d AinCanto” dell’Università di Chieti-Pescara 2 luglio – Sala Capozzucco, Palazzo de’ Mayo, ore 17 (conferenza): Musica e Benessere per la Salute – intervengono il Magnifico Rettore Prof. Liborio Stuppia, Prof. Pierluigi Sacco, Prof.ssa Elisabetta Dimauro 2 luglio – Sala Frontoni, Museo Archeologico Nazionale “La Civitella”, ore 20:30: “Il Gabbiano” di A. Čechov – regia di Massimo Di Michele 5 luglio – Sala Frontoni, Museo Archeologico Nazionale “La Civitella”, ore 20:30: “Il Giardino dei Ciliegi” di A. Čechov – regia di Massimo Di Michele 6 luglio – Sala Capozzucco, Palazzo de’ Mayo, ore 17 (conferenza): Musica e Benessere per la Salute – intervengono il Magnifico Rettore Prof. Liborio Stuppia, Prof. Giovanni Martinotti, Prof.ssa Elisabetta Dimauro 6 luglio – Museo d’Arte “C. Barbella”, ore 21: Chieti Classica Youth – Spazio ai Giovani! 8 luglio – Corso Marrucino / Piazza Vico, ore 17–23: Parco Giochi della Musica 8 luglio – Palazzo de’ Mayo, ore 20:30: Le Voci della Lirica (concerto) 8 luglio – ore 21:30: Musici e Sbandieratori della Città di Bucchianico e sfilata in costumi medievali, a cura dell’Associazione Terra Nostra 9 luglio – Sala Capozzucco, Palazzo de’ Mayo, ore 17 (conferenza): Musica e Benessere per la Salute – intervengono il Magnifico Rettore Prof. Liborio Stuppia, Prof.ssa Ester Vitacolonna, Prof.ssa Elisabetta Dimauro 10 luglio* – Teatro Marrucino, ore 21: Alexander Chaushian, violoncello – Dmitry Ishkhanov, pianoforte 11 luglio – Museo Universitario, ore 21: Chieti Classica – Youth, spazio ai Giovani! 12 luglio – Cripta di S. Giustino, ore 19: Musica Antica – Ensemble Recercare 12 luglio – Palazzo de’ Mayo, ore 21: Violino mon Amour – con la partecipazione straordinaria di Roman Kim (violino) e Giuliano Mazzoccante (pianoforte) 15 luglio – Sede ANFFAS Chieti, ore 20: Chieti Classica per il sociale – The Fuzzy Dice 17 luglio – Auditorium Cianfarani, Museo Archeologico Nazionale “La Civitella”, ore 21: Il Violino Romantico 18 luglio – Auditorium Cianfarani, Museo Archeologico Nazionale “La Civitella”, ore 21: Tra Virtuosismi e Passione 20 luglio – Piazza G.B. Vico, ore 21:30: Note di Cabaret – Vincenzo Olivieri in “Non è mai troppo Abruzzo” Chieti Classica fuori città 18 luglio – Collepietro (AQ), Osservatorio stellare a cielo aperto, ore 21: Terzacorsia – omaggio a Lucio Battisti 19 luglio – Roccamorice (PE), Giardino del Belvedere, ore 21: Terzacorsia – Pooh Tribute Band Tutti gli eventi sono a ingresso libero, eccetto il concerto del 10 luglio (biglietto su ciaoticket.com o presso la biglietteria del Teatro Marrucino). Info: chieticlassica – viene evidenziato sul sito web. com

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it