Chieti: Presentate le candidature per le elezioni provinciali del 15 marzo, in corsa due sindaci per la presidenza

Le candidature per le elezioni provinciali di Chieti, che si terranno domenica 15 marzo, sono state ufficialmente presentate. Per la carica di presidente, si contendono il posto Francesco Menna, sindaco di Vasto, e Angelo Di Nardo, primo cittadino di Ortona.

Per il rinnovo del consiglio provinciale sono state presentate due liste: “Insieme per la Provincia di Chieti” e “Provincia del Parco Nazionale della Maiella, Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi, Provincia dei Cammini Religiosi”. La validazione delle candidature verrà eseguita entro sabato 28 febbraio, mentre la consultazione elettorale si terrà il 15 marzo.

I Comuni interessati sono 104 e verranno suddivisi in cinque fasce in base alla popolazione. L’elettorato attivo spetta ai 1.249 sindaci e consiglieri comunali del territorio provinciale in carica alla data delle elezioni. Nella tornata elettorale del 21 dicembre 2023, l’affluenza fu del 68,7%.

Il seggio si trova nella sala consiliare dell’ente, in corso Marrucino 97 a Chieti, e sarà aperto dalle ore 7 alle ore 22. Lo scrutinio avrà inizio alle ore 8 del 16 marzo e i risultati saranno resi noti nella tarda mattinata dello stesso giorno.

Le candidature presentate riflettono una varietà di comuni rappresentati, offrendo una gamma diversificata di voci per il futuro della Provincia di Chieti. Si tratta ora di un momento cruciale per la democrazia locale, con i cittadini chiamati a esprimere la loro volontà attraverso il voto.