martedì, Marzo 3, 2026
Chieti, presentato Comitato per il Sì al Referendum sulla giustizia
Politica

Chieti, presentato Comitato per il Sì al Referendum sulla giustizia

Giovedì 5 marzo si terrà una conferenza stampa a Chieti per presentare il Comitato per il Sì e il convegno “Perché votare Sì” in vista del Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. L’evento avrà luogo alle ore 11 presso il Gran Caffè Vittoria in corso Marrucino 89.

All’incontro con la stampa parteciperanno diversi rappresentanti della Lega, tra cui l’avvocato Anna Lisa Bucci, Responsabile del Dipartimento Giustizia della Lega Abruzzo e coordinatore regionale per il Comitato per il Sì. Presente anche Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo, Sabrina Bocchino, vice coordinatore regionale Lega, l’avvocato Dario Marrocco, Responsabile del Comitato per il Sì della Lega per la Provincia di Chieti, Maurizio Bucci, coordinatore provinciale Lega Chieti, Elisabetta Fusilli, coordinatore cittadino Lega Chieti, insieme ai consiglieri comunali della Lega: Mario Colantonio, Liberato Aceto, Fabrizio Di Stefano e Emma Letta.

Il convegno “Perché votare Sì” è previsto per sabato 7 marzo nella Sala consiliare del Palazzo della Provincia. Si tratterà di un’occasione per discutere e approfondire le ragioni che spingono a sostenere il Sì al Referendum sulla giustizia.

L’appuntamento presso il Gran Caffè Vittoria a Chieti rappresenta quindi un’importante opportunità per presentare il Comitato per il Sì e promuovere il convegno in programma per sabato.

