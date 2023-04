Chieti, presentato il pullman societario. Angeloni Presidente onorario

- Advertisement -

Chieti Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei neroverdi:

Il “nuovo” Chieti F.C. 1922 targato Ettore Serra scrive una memorabile pagina nella storia del club. Nel pomeriggio, infatti, è stato presentato il nuovo autoveicolo sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Patron Serra: “Con l’acquisto del pullman societario ho voluto aumentare e consolidare lo spirito di appartenenza e il senso di identità dei tifosi al club”. La gioia del Direttore Generale Demetrio Sartiano:“Avere un pullman ufficiale non è da tutti, questa è soltanto una delle tante iniziative che stiamo percorrendo – riporta testualmente l’articolo online. Eventi, solidarietà, ristrutturazione del centro sportivo, nuova sede sociale che ritorna allo Stadio Angelini dopo più di 20 anni – aggiunge la nota pubblicata. Sto già lavorando per il futuro con il mio staff, voglio riportare il Chieti nella categoria che gli compete”. Tutta la dirigenza e la squadra si è recata al Teatro Marrucino e a fare gli onori di casa è stato il Presidente, Giustino Angeloni – aggiunge la nota pubblicata. Un’accoglienza emozionante e da buon padrone di casa ha prima mostrato lo storico edificio e poi ha parlato del suo amore immenso per il Chieti – precisa la nota online. Emblematiche le sue parole: “Chiudo gli occhi e penso neroverde”. Presenti anche il Sindaco Diego Ferrara e l’assessore Manuel Pantalone – si apprende dalla nota stampa. https://www.chietifc.it/wp-content/uploads/2023/04/pullman.mp4 La ricostruzione del Chieti riparte anche dalla nomina di Giustino Angeloni a Presidente onorario del club. Il Patron Serra: “Una proposta fatta per mantenere l’identità del Chieti e per valorizzare la sua storia”. La commozione di Angeloni: “Non mi aspettavo questa proposta, il Patron Serra mi ha preso in contropiede – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono davvero onorato di questa cosa – viene evidenziato sul sito web. Farò tutto il possibile perché quello che lui ha chiesto, ovvero il diverso rapporto e più completo con la città e con le sue varie componenti, possa avere me come un tramite necessario e opportuno”. Sull’evento: “E’ stato un pomeriggio meraviglioso, sia come Presidente del Teatro Marrucino e sia come tifoso da sempre della Curva Volpi – aggiunge la nota pubblicata. Sono momenti dove si saldano gli interessi e i destini del club e della città. La squadra ha bisogno della città e la città ha bisogno della squadra – si apprende dal portale web ufficiale. Faremo molta strada”. Giocatori, staff e tifosi si sono poi ritrovati nello spiazzale dello Stadio Angelini per vedere da vicino il nuovo pullman sociale e per la consueta foto di rito –

