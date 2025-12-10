Chieti, Presentato il Torneo di Boxe “Tullio Di Giovanni”, in programma il 21 dicembre a Chieti

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 10 dicembre 2025 – Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del Torneo di Boxe “Tullio Di Giovanni”, evento sportivo dedicato alla memoria del grande pugile teatino e organizzato dal maestro Davide Di Meo, che si terrà domenica 21 dicembre al Pala Colle dell’Ara – si apprende dal portale web ufficiale. A illustrare il programma e lo spirito della manifestazione sono stati l’Assessore allo Sport Manuel Pantalone, il maestro Davide Di Meo, il delegato provinciale del CONI Massimiliano Milozzi e il consigliere comunale Valerio Giannini – Un evento che nasce per ricordare il valore sportivo e umano di Tullio Di Giovanni che è un monito per coltivare giovani talenti e rafforzare la cultura pugilistica nel territorio teatino – così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . Sarà un appuntamento importante per Chieti e per il movimento pugilistico regionale – si apprende dalla nota stampa. Il Memorial dedicato a Tullio Di Giovanni non è solo una competizione, ma un momento di riconoscenza verso un atleta straordinario e verso chi, oggi, con impegno e sacrificio continua a far crescere nuovi talenti – aggiunge la nota pubblicata. Il Pala Colle dell’Ara rappresenta il luogo ideale, una struttura che abbiamo reso più efficiente e che vogliamo continui a essere casa dello sport cittadino, anche per il pugilato”. “Abbiamo creduto fortemente in questo memorial – aggiunge il consigliere comunale Valerio Giannini – . . Il maestro Di Meo sta ottenendo risultati eccellenti, non solo sul ring ma anche nell’organizzazione di eventi – precisa la nota online. Il ricordo del nonno, figura iconica dello sport teatino, rende questa edizione ancora più significativa – si legge sul sito web ufficiale. Ora dobbiamo continuare a lavorare insieme per concretizzare nuovi progetti e nuove opportunità”. “È un progetto bello, inclusivo e coinvolgente – si apprende dalla nota stampa. Il CONI è vicino a tutte le discipline e con Davide si è creata una collaborazione solida – aggiunge il delegato CONI di Chieti Massimiliano Milozzi – . Tullio Di Giovanni è stato un atleta simbolo e un esempio per il nostro territorio: portare i giovani sul ring, farli crescere e motivarli significa costruire il futuro dello sport. I risultati parlano: Ramundo tra i professionisti, Martina Di Felice ai vertici giovanili, una realtà che dimostra continuità e qualità. Complimenti a tutta la squadra”. “Ringrazio l’Amministrazione e il CONI per il supporto – chiude il maestro Davide Di Meo – . Questo torneo è un omaggio a mio nonno ma anche un passo in avanti per il pugilato a Chieti – precisa il comunicato. Il 21 dicembre inizieremo alle 14 con il torneo interregionale per bambini a contatto controllato, poi la serata proseguirà dalle 20 con i match agonistici e con l’incontro di Stefano Ramundo, impegnato in una sfida di grande livello – Saranno con noi ospiti del panorama sportivo nazionale, coinvolgeremo il Convitto G.B. Vico e la palestra Majestic di Francavilla – viene evidenziato sul sito web. Stiamo lavorando per far nascere due progetti di grande valore per la città e per il movimento pugilistico – riporta testualmente l’articolo online. Sarà una giornata di sport, memoria e futuro: un ring che unisce generazioni e talenti, con l’ambizione di costruire a Chieti un punto di riferimento stabile per la boxe”.

