Chieti, Presentato “PULMINOAMICO®”: un progetto di comunità tra Comune, volontariato e imprese per il trasporto sociale

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 19 maggio 2026 – È stato presentato oggi il progetto PULMINOAMICO®, iniziativa che mette in rete amministrazione comunale, mondo del volontariato e tessuto imprenditoriale locale con l’obiettivo di rafforzare i servizi di trasporto sociale a favore delle persone più fragili – aggiunge la nota pubblicata. Per l’Amministrazione, in conferenza con le assessore Pari Opportunità e Sociale Chiara Zappalorto e Alberta Giannini: “Un vantaggio concreto per il territorio e per tutta la comunità cittadina”, capace di costruire un modello chiaro e trasparente di collaborazione tra pubblico e privato sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Spesso gli imprenditori guardano con timore a iniziative di questo tipo – ha sottolineato – ma PULMINOAMICO® offre la possibilità di partecipare liberamente a un servizio utile e tangibile per le persone più fragili – precisa il comunicato. Non è solo un fatto economico, ma la possibilità di dare insieme risposte concrete ai bisogni della cittadinanza, rafforzando il tessuto sociale e il senso di appartenenza alla comunità”. Sulla stessa linea il Governatore della Misericordia di Chieti ODV, Gabriele Malandra, che ha sottolineato il valore delle reti solidali oltre l’emergenza sanitaria: “Oggi dobbiamo pensare anche alla qualità della vita e all’inclusione sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ci sono momenti fondamentali, come andare a teatro o partecipare a eventi culturali, che per molte persone diventano difficili da raggiungere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Progetti come questo rispondono proprio a questo bisogno – aggiunge testualmente l’articolo online. Non si tratta solo di visibilità, ma di autentico spirito di comunità, anche quando il sostegno arriva senza finalità promozionali”. Il progetto è anche una risposta concreta a un bisogno crescente di accompagnamenti sanitari e sociali, spiegano da “PULMINOAMICO®: “Ci permette di rafforzare i servizi grazie a un mezzo moderno e accessibile, frutto della collaborazione tra Comune, volontariato e imprenditoria locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È un modello che mette al centro la persona e costruisce comunità. Il progetto sarà accompagnato da un momento pubblico di consegna del mezzo, pensato come occasione di incontro tra cittadini, associazioni e imprese che hanno aderito all’iniziativa, a conferma del valore sociale e relazionale dell’intervento”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it