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Politica

Chieti: Presentazione candidati coalizione a sostegno di Mario Colantonio per le elezioni amministrative

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Sabato 2 maggio si terrà la presentazione ufficiale dei candidati delle liste Lega, Azione Politica e Udc, che sostengono il candidato sindaco Mario Colantonio in vista delle elezioni amministrative di Chieti del 24 e 25 maggio. L’evento si svolgerà in due momenti distinti: il primo alle ore 10 in piazza Vico e il secondo alle ore 12 in piazzale Marconi a Chieti Scalo.

La coalizione a sostegno di Mario Colantonio si prepara dunque a presentare alla città di Chieti i nomi dei candidati che lo affiancheranno nella corsa alle elezioni amministrative. Un momento importante che permetterà ai cittadini di conoscere chi sono coloro che si propongono di guidare la città nei prossimi anni.

La presentazione avverrà in due diverse location della città, per permettere al maggior numero di persone di partecipare e di conoscere da vicino i candidati della coalizione. Alle ore 10, quindi, l’appuntamento è in piazza Vico, mentre alle ore 12 ci si sposterà a piazzale Marconi a Chieti Scalo.

La presenza dei candidati alla presentazione sarà un’opportunità per gli elettori di ascoltare le loro proposte e conoscere meglio i programmi e le idee che intendono portare avanti in caso di vittoria alle elezioni amministrative.

La coalizione è composta dalle liste Lega, Azione Politica e Udc, che hanno deciso di unirsi per sostenere la candidatura di Mario Colantonio. Sarà un momento fondamentale per mettere in evidenza l’unità e la determinazione di queste forze politiche nel lavoro comune per la città di Chieti.

Con la presentazione dei candidati della coalizione, si avvicina sempre di più il momento delle elezioni amministrative, che si terranno il 24 e 25 maggio. I cittadini avranno quindi l’opportunità di conoscere da vicino chi sono coloro che si candidano a guidare la città e di valutare le proposte e i programmi che verranno presentati in vista del voto.

La presentazione dei candidati della coalizione a sostegno di Mario Colantonio si preannuncia dunque come un momento importante e significativo, che permetterà ai cittadini di Chieti di essere informati e di poter fare una scelta consapevole alle prossime elezioni amministrative.

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