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Politica

Chieti: presentazione candidato sindaco di Lega e Azione Politica per le elezioni comunali

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Lunedì 30 marzo, alle ore 10.30, nel suggestivo scenario del Grande Albergo Abruzzo di Chieti, sarà presentata la candidatura a sindaco di Mario Colantonio, sostenuto da Lega e Azione Politica, in occasione delle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

La conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco si terrà in via Asinio Herio 20, e sarà l’occasione per illustrare il programma e le proposte che Colantonio intende portare avanti per la città di Chieti.

L’iniziativa si inserisce nel quadro della campagna elettorale che accompagnerà il percorso verso le imminenti elezioni, e rappresenta un momento importante per gli abitanti della città per conoscere più da vicino il candidato e le idee che intende portare avanti.

La candidatura di Mario Colantonio è sostenuta da Lega e Azione Politica e si propone di offrire un’alternativa ai cittadini di Chieti, con un programma che punta a migliorare la qualità della vita nel territorio, promuovendo lo sviluppo economico, sociale e culturale.

L’evento sarà aperto alla stampa e a tutti i cittadini interessati a partecipare e a conoscere da vicino il candidato e il suo progetto politico per la città.

Si invita dunque chiunque sia interessato a partecipare a questo momento di confronto e di presentazione, per conoscere le proposte che verranno illustrate durante la conferenza stampa del 30 marzo.

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