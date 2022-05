Chieti, Presentazione del Gran Criterium Vetturette

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti, 3 maggio 2022 – Grande attesa a Chieti per il prossimo

Gran Criterium delle Vetturette

ad Aci Storico, nel prossimo fine settimana del 6 e 7 Maggio la città farà uno

spettacolare e affascinante tuffo nel passato automobilistico: gli

organizzatori, in collaborazione con Aci Chieti, Comune di Chieti e Regione

Abruzzo sono riusciti infatti a fare rivivere la spettacolare manifestazione

motoristica degli anni Cinquanta

di 750 cc e le monoposto di categoria corsa Formula 3, cilindrata 750 cc. Dal

passato al presente

nel pomeriggio di venerdi 6 Maggio: subito le

verifiche e poi visita guidata nella città. Sabato le vetture si trasferiranno

lungo Corso Marrucino per la partenza della gara

panoramico è attraverserà diversi Paesi della provincia di Chieti fino ad

arrivare a Fara San Martino per una sosta ai piedi della montagna

pomeriggio si farà ritorno in città per dare vita allo spettacolo sul Circuito

della Villa Comunale, preparato con tanto di balle di paglia, per ricreare

l'atmosfera di quei tempi

l'atteso evento motoristico

“La città è lieta di ospitare un evento che ha una storia che

affonda le sue radici nel passato cittadino – così il sindaco Diego Ferrara

– Saluteremo questa manifestazione come un felice ritorno a una programmazione

che la pandemia ha fermato, ma che appartiene alla storia della città e deve essere celebrata”.

“Sarà

l’evento che aprirà il Maggio Teatino – così il Vice Sindaco e Assessore alla

Cultura ed al Turismo Paolo De Cesare –

la manifestazione porterà la città di Chieti ai fasti di quegli anni,

dove le persone accorrevano da ogni parte d’Italia per prendere parte

all’avventurosa gara sul Circuito della Villa Comunale”.

“Finalmente una grande manifestazione motoristica in centro a

Chieti – ha dichiarato l’Assessore allo sport del Comune, Manuel Pantalone

– Fin da subito insieme alla Regione abbiamo creduto in questo appuntamento

motoristico che colloca la nostra città al centro dell'attenzione

iniziative come questa

“Un evento importante che darà sicuramente lustro alla città

di Chieti e all’intera Regione la quale è sempre disponibile e felice di

ospitare e supportare manifestazioni di questo tipo- aggiunge Guido Liris,

Assessore regionale a Sport , bilancio e aree interne – È importante preservare

con l’ausilio di questi eventi il nostro patrimonio storico a quattro

ruote”.

Finalmente ci siamo

– soddisfatto ed emozionato il Presidente di Ruote Classiche Teatine, Filippo

Rosa – Con l’impegno del club e soprattutto dell’Aci Chieti, faremo vivere

una delle manifestazioni più importanti del territorio”.

“La diffusione e la crescita sul territorio nazionale di ACI

Storico sono un preciso impegno dell’Automobile

Club d’Italia per legare sempre di più la

cultura automobilistica alla passione per le vetture storiche – conclude il

Presidente dell’Automobile Club

Chieti, Camillo Tatozzi – E questa manifestazione ne vuole essere un esempio

concreto”.

