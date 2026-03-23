Chieti, presentazione del libro “Cristiano Vignali Vate Teatino e la Nazione Italiana” al Caffè Letterario “Il Duca Minimo”

Giovedì 26 marzo 2026, presso il Caffè Letterario “Il Duca Minimo” in Via Pescara a Chieti Scalo, si terrà la presentazione del libro “Cristiano Vignali Vate Teatino e la Nazione Italiana”. L’opera, frutto della collaborazione tra Cristiano Vignali e Roberto d’Amato, raccoglie le teorie di scienze politiche sul concetto di Nazione Italiana del giornalista e politologo Cristiano Vignali, organizzate dal saggista storico Roberto d’Amato.

Il libro si propone di sfidare la narrazione storiografica convenzionale, analizzando le radici più profonde dell’Italia e cercando di restituire un’immagine tridimensionale della Patria. Cristiano Vignali, noto come “il Vate Teatino”, si concentra sulla distinzione tra la “Nazione Giuridica” e la “Nazione Antropologica”, guidando i lettori alla scoperta dell’identità italiana più autentica, nata dalla fusione tra la forza guerriera dei popoli appenninici e la visione universale di Roma.

L’evento prevede anche la distribuzione di generi di prima necessità ai più bisognosi, a cura del Censorino Teatino. L’ingresso è libero e per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 3298847896 e 3888931953.

L’incontro si preannuncia come un’occasione affascinante per approfondire temi cruciali e provocatori legati all’identità italiana, attraverso un’analisi che intreccia storia, geopolitica e costume. Gli autori promettono di offrire ai presenti una prospettiva nuova e stimolante sull’argomento.