Chieti, presentazione del libro “Più Uno. La politica dell’uguaglianza” con Ernesto Ruffini e Giovanni Legnini

Giovedì 23 aprile alle ore 18.00 Ernesto Ruffini, fondatore del movimento civico Più Uno, sarà in Abruzzo, a Chieti, per presentare il suo libro “Più Uno. La politica dell’uguaglianza” presso Palazzo de’ Mayo. L’evento rappresenta un’opportunità di confronto pubblico sui temi dell’uguaglianza, della cittadinanza e delle politiche per rafforzare la coesione sociale nel Paese.

La presentazione, organizzata dal comitato regionale abruzzese del movimento Più Uno guidato da Americo Di Benedetto, vedrà l’introduzione dell’ex sindaco di Chieti Francesco Ricci. Ernesto Ruffini discuterà con Michele Cascavilla e interverrà anche Giovanni Legnini, candidato sindaco a Chieti per il centrosinistra alle prossime elezioni amministrative.

L’obiettivo dell’incontro è quello di aprire un dialogo costruttivo sulle tematiche cruciali della società contemporanea e sulle possibili soluzioni per favorire un maggiore equilibrio sociale. Ernesto Ruffini, con il suo libro e la sua esperienza politica, si pone come punto di riferimento per coloro che credono nel potere dell’uguaglianza e della solidarietà come fondamento di una società più inclusiva e giusta.

La partecipazione all’evento è aperta a tutti i cittadini interessati a discutere e confrontarsi su questi importanti temi. Sarà un’occasione preziosa per arricchire il dibattito pubblico e per valorizzare le voci che si battono per un mondo migliore e più equo per tutti.