mercoledì, Dicembre 10, 2025
Attualità

Chieti, presentazione dell’ottava edizione del Premio giornalistico Pietro Di Donato 2025

La Provincia di Chieti e il Comune di Taranta Peligna annunciano con soddisfazione la cerimonia di premiazione dell’ottava edizione del “Premio giornalistico Pietro Di Donato 2025”, dedicato alla sicurezza in ambiente di lavoro. L’evento si svolgerà giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 11:15 presso la sala consiliare della Provincia di Chieti, situata al secondo piano del palazzo provinciale in corso Marrucino 97. Interverranno importanti figure istituzionali, tra cui il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, e il sindaco di Taranta Peligna, Francesco Piccone. Sarà presente anche il direttore regionale di INAIL, Nicola Negri, insieme al segretario di giuria, Marcello Di Martino, il quale fornirà ulteriori dettagli riguardo l’evento. Questa iniziativa rappresenta un momento di riflessione e riconoscimento non solo del lavoro giornalistico ma anche dell’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema di rilevante attualità e importanza. L’evento vuole essere non solo un punto di arrivo per i partecipanti, ma anche un’opportunità per sensibilizzare la comunità su temi fondamentali legati alla sicurezza e al benessere dei lavoratori. Si invita la stampa e gli interessati a partecipare a questa significativa manifestazione, che pone l’attenzione su temi che toccano da vicino la società contemporanea.

