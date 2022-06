Chieti, Presentazione Festa del Centenario, eventi dedicati al batterista scomparso Danny Manzo

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 15 giugno

2022 – Due giorni allaFesta del Centenario di sabato 18 giugno, un

evento che unirà tutta la città, perché parte dallo Stadio Angelini, per

culminare a piazza Malta con un intrattenimento musicale dedicato a Danny

Manzo, il batterista cresciuto a Chieti, prematuramente scomparso ieri a causa di

una malattia – viene evidenziato sul sito web. Stamane la presentazione in Comune con gli organizzatori del

comitato del Centenario della Chieti Calcio, il

vicesindaco Paolo De Cesare, l’assessore allo Sport Manuel Pantalone, l’ex

calciatore Stefano Sgherri, Emanuele La Plebe Cellini, per gli eventi.

“Sarà una festa per la

città e all’insegna dei colori che ci fanno battere il cuore da cento anni – così

il vicesindaco Paolo De Cesare – Una lunga festa che da Chieti Scalo

arriverà fino a piazza Malta, con un corteo che coinvolgerà Comitato, atleti, tifosi

e cittadini – precisa il comunicato. Grazie al Comitato che sta svolgendo un importante lavoro per i

nostri colori, facendo da traino agli eventi del centenario – Il Comune si sta

adoperando per garantire la massima riuscita della Festa, in un momento

particolare qual è quello che stiamo vivendo, per via dell’avvicendamento societario

che dovrà fare in modo che il Chieti mantenga una posizione in campionato e

continui a crescere, puntando a maggiori traguardi, come tutti auspichiamo”.

“La festa sarà simbolo

di un grande gioco di squadra, bello e importante nell’anno del centenario –

così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – Come Amministrazione abbiamo

cercato di fare quanto in nostro potere per essere parte degli eventi – Il

Chieti è patrimonio della nostra città e anche sulla base delle recenti

evoluzioni societarie, al di là delle responsabilità dirette, abbiamo sentito

una grande responsabilità al fine di agevolare un percorso che porti alla

continuità sportiva – si apprende dal portale web ufficiale. Siamo fiduciosi e ottimisti, intanto l’invito è a goderci

questa festa insieme alla città”.

“Abbiamo trovato

grande sostegno dall’Amministrazione per questo evento è organizzato dal

comitato e dalla curva Volpi – così il presidente del comitato Stefano

Marchionno – D’obbligo iniziare con le vecchie glorie del calcio teatino e

non solo, allo Stadio Angelini dalle 16. Terminata la partita, ci si trasferirà

in Piazza Valignani: alle 19:22 (anno di nascita della Chieti Calcio) partirà

il corteo della Curva Volpi, preceduto da bambini e ragazzi delle scuole calcio

della Chieti Calcio Femminile e della S.S.D. Città di Chieti, che, percorrendo

Corso Marrucino e Via Arniense, porteranno il popolo neroverde in Piazza Malta – si apprende dal portale web ufficiale.

Dopo i saluti del Comitato per il Centenario e della Curva Volpi, verrà

consegnato un riconoscimento ai gruppi ultras che, nel corso degli ultimi

quarant’anni, non hanno mai fatto mancare il loro sostegno ai colori neroverdi,

verranno omaggiate le vecchie glorie che hanno partecipato alla Partita del

Vecchio Cuore Neroverde, ricordati gli Angeli Neroverdi, una particolare

menzione per Alessandro Luciani, recentemente scomparso ed estratti premi messi

a disposizione dagli organizzatori per i tifosi presenti in Piazza – viene evidenziato sul sito web. Dalle 21:30

si alterneranno sul palco gli Artisti di Chieti per il Chieti, ossia ben 10 tra

gruppi musicali e singoli cantanti che hanno accolto l’invito di Comitato e

Curva Volpi e, sotto la direzione artistica e conduzione di Emanuele La Plebe,

suoneranno fino a tarda notte”.

“Onorati di tornare a

giocare con gli ex compagni sul campo dell’Angelini – così l’ex calciatore Stefano

Sgherri – Una competizione fra vecchie glorie che hanno partecipato ai campionati

professionistici fra 2000 e il 2001. I calciatori che, ad oggi, hanno

confermato la loro presenza sono: Gabriele Consorti, Gabriele Morganti, Mauro

Picconi, Vincenzo Feola, Mimmo Presicci, Giovanni Pagliari, Emidio Sabatelli,

Oscar Di Matteo, Emiliano Di Meo, Fabio Corneli, Antonio Lancioni, Arturo De

Pedri, Roberto Santarelli, Alessandro Battisti, Fabio Grosso, Max Barni, Peppe

Aquino, Maurizio Tacchi, Fabio Rutolo, Luca Alidori, Francesco Marchetti,

Michele Padolecchia, Nicola Bellandrini, ma anche le sorelle Giada e Giulia Di

Camillo, colonne portanti della Chieti Calcio femminile – si apprende dalla nota stampa. Sulle panchine, ad oggi,

hanno confermato la loro presenza anche Tony Giammarinaro e Alessandro Lucarelli.

Alle 16 sul prato scenderanno i ragazzi e le ragazze della scuola calcio città

di Chieti e Calcio femminile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Alle 17 ci sarà la partita, speriamo nella

presenza anche di Fabio Grosso al vincitore andrà la coppa dedicata e poi insieme

apriremo il corteo verso la festa”.

“Sarà dedicata a Danny

Manzo la serata musicale che accompagnerà la festa in piazza Malta – così Emanuele

La Plebe, che curerà l’intrattenimento – sono 35 artisti, tutti teatini,

dovevano esserci anche gli Opera Seconda gruppo storico del batterista

prematuramente scomparso ieri – Sarà una serata con il cuore al centro: festeggiamo

dei colori a cui teniamo, ma ricorderemo anche un cittadino, una persona

cresciuta al quartiere Santa Maria, dedicando anche a Denny questa festa – si apprende dal portale web ufficiale. Apriremo

con il video che lui girò prima di ammalarsi, “Tu ci sei”, a cui seguiranno

tanti musicisti che hanno voluto esserci per onorare la causa del centenario:

Luca Luciani, Diego Regina, Tin Foil, Neb, Augusto Ottaviano & Loriana Salamida,

Giulia D’Orazio, Stefano Giannini & Cristiano Marrone, Les Sauvages, il

Pentagono, Giada Serraiocco, Alfonso Salvati – aggiunge la nota pubblicata. Ci saranno, inoltre, Marcella Di

Pasquale, direttamente da The Voice, che sarà con me sul palco e avremo anche

il nostro dj Giulio Bene – si apprende dalla nota stampa. Una serata dedicata a Chieti, ai musicisti e alla

gente di Chieti, ricordando anche lui”.

“Artisti di Chieti per

il Chieti e per la città, sarà una bella festa – conclude il consigliere

comunale Valerio Giannini – un evento che mette insieme tutte le forze

attive della città, Vedremo una grande sinergia, anche con i tifosi che sono il

motore, con il Comitato degli eventi per il centenario, che fra entusiasmo,

passione, energia e il supporto dell’Amministrazione, darà il pieno senso a

questa manifestazione”.

