Chieti, Presidente Menna chiede statalizzazione SP 212 per risolvere emergenza viabilità in zona montana

Il Presidente della Provincia di Chieti, Fabrizio Santamaita, ha recentemente inviato una lettera al Governo per chiedere un’accelerazione della procedura di statalizzazione della SP 212, l’ex SS 86 Istonia. Questa richiesta è scaturita in seguito ai gravi danni causati da un’ondata di maltempo che ha colpito la regione e l’area di confine con il Molise.

L’eccezionale fenomeno meteorologico ha provocato un disastroso collasso idrogeologico, interrompendo molte arterie del territorio e causando seri danni alla SP 212, costringendo l’amministrazione ad emettere ordinanze per la chiusura al transito veicolare di alcuni tratti.

Santamaita ha sottolineato l’urgente necessità di statalizzare l’infrastruttura, già avviata e istruita nel 2024, per garantire la ripresa dei collegamenti e la sicurezza delle popolazioni locali. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha già espresso parere favorevole a tal proposito.

Il Presidente ha evidenziato come il mantenimento della competenza provinciale sulla SP 212 sia ormai insostenibile, data la gravità della situazione e la necessità di interventi adeguati e tempestivi. La formalizzazione del passaggio all’ANAS rappresenterebbe quindi una vitale iniezione di supporto per la zona dell’Alto Vastese.

Nel frattempo, la Provincia di Chieti continua a fronteggiare l’emergenza legata alla rete stradale, ringraziando il personale che si sta adoperando per il ripristino del territorio ferito.

La richiesta di Santamaita al Governo riflette l’urgenza di intervenire per garantire la sicurezza e la riapertura dei collegamenti nel territorio colpito e rappresenta un passo fondamentale per il recupero e la normalizzazione della situazione.