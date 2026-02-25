- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Febbraio 25, 2026
Politica

Chieti, Presidente Menna replica a Campitelli: “Tentativo goffo di strumentalizzazione politica” – AbruzzoNews24

Il Presidente Francesco Menna ha replicato alle accuse mosse nei confronti della Provincia di Chieti per la sua assenza nella seduta della II commissione consiliare regionale.

Secondo quanto dichiarato dal consigliere regionale Nicola Campitelli, la Provincia di Chieti e i sindaci convocati per l’audizione sarebbero stati assenti senza alcuna giustificazione. Tuttavia, il Presidente Menna ha sottolineato che la mancata presenza era stata preventivamente comunicata con una lettera inviata al presidente della commissione Emiliano Di Matteo.

Nella missiva inviata il 23 febbraio, si legge chiaramente: “Per motivi di impegni concomitanti già assunti in precedenza e legati ad altre iniziative istituzionali, ci troviamo nell’obbligo di chiedere un rinvio della nostra audizione, qualora vi fosse interesse a un contributo diretto da parte degli enti invitati.”

Il Presidente Menna ha sottolineato che non vi era alcun disinteresse da parte della Provincia di Chieti e dei sindaci convocati, anche se nel comunicato emesso da Campitelli si è fatto riferimento solo alla Provincia senza menzionare i sindaci coinvolti.

Secondo Menna, le accuse del consigliere regionale sembrano essere un tentativo maldestro di entrare nella campagna elettorale per le consultazioni provinciali, focalizzando l’attenzione esclusivamente sulla Provincia di Chieti e sul suo Presidente.

La questione rimane aperta e la situazione verrà probabilmente chiarita nei prossimi giorni.

