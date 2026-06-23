Chieti, Prevenzione incendi estivi, ordinanza del sindaco Giovanni Legnini a tutela del territorio e della pubblica incolumità: “Atto necessario nelle more dei provvedimenti regionali”

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 23 giugno 2026 – La prima ordinanza firmata dal Sindaco Giovanni Legnini riguarda le disposizioni per la prevenzione degli incendi durante la stagione estiva 2026. Un atto che ha l’intento di rafforzare la tutela dell’incolumità pubblica, del patrimonio ambientale e delle aree verdi presenti sul territorio comunale e che si inserisce nell’ambito delle misure nazionali e regionali di contrasto al rischio incendi, particolarmente importante soprattutto a causa delle elevate temperature di questi giorni – aggiunge la nota pubblicata. Nel link l’ordinanza: leggi l’ordinanza Cosa dice l’ordinanza – L’atto prevede una serie di divieti e obblighi finalizzati a ridurre ogni possibile causa di incendio – riporta testualmente l’articolo online. In particolare, è vietato accendere fuochi all’aperto, bruciare stoppie, residui vegetali o materiale di qualsiasi natura, utilizzare apparecchiature che producano scintille o fiamme libere nelle aree considerate a rischio, nonché abbandonare mozziconi di sigaretta o altri materiali potenzialmente incendiari – aggiunge la nota pubblicata. Sono inoltre vietati comportamenti che possano determinare anche solo potenzialmente l’innesco di un incendio – recita il testo pubblicato online. Particolare attenzione viene riservata alla manutenzione dei terreni privati – precisa la nota online. I proprietari, gli affittuari e i possessori di aree agricole, edificabili o incolte sono tenuti a provvedere alla pulizia della vegetazione secca, delle sterpaglie e dei materiali combustibili, nonché alla realizzazione e al mantenimento delle necessarie fasce di protezione lungo strade, fabbricati e confini, al fine di prevenire la propagazione delle fiamme e garantire condizioni di sicurezza per la popolazione e per i soccorritori – aggiunge la nota pubblicata. “L’obiettivo dell’ordinanza – dichiara il Sindaco Giovanni Legnini – è quello di prevenire situazioni di pericolo che, soprattutto durante i mesi estivi, possono mettere a rischio persone, abitazioni, infrastrutture e patrimonio ambientale – La collaborazione dei cittadini è fondamentale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La prevenzione rappresenta il primo e più efficace strumento per contrastare il fenomeno degli incendi e proteggere il nostro territorio ed è ancora più efficace se condivisa con la comunità, per questo è importante la collaborazione dei cittadini e le cittadine che invito a mantenere comportamenti responsabili e a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo o principi di incendio alle autorità competenti, ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine e alla Protezione Civile – A tal fine, in questi giorni sul sito internet istituzionale del Comune di Chieti verranno diffusi i materiali della campagna nazionale “Io non rischio” e il Vademecum per la protezione delle abitazioni a rischio di incendi di interfaccia, realizzato da Anci e dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, strumenti utili per diffondere la cultura della prevenzione e accrescere la consapevolezza dei cittadini sui comportamenti da adottare prima, durante e dopo un’emergenza”. Nel link la campagna nazionale Io non rischio: leggi la campagna di prevenzione Io rischio

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it