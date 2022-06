Chieti, Prima assoluta per lo spettacolo dei Cuntaterra “Quando il grano maturò – storie di gente r-esistente”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti

7 giugno 2022 – Il nuovo spettacolo di narrazione teatrale, dell’associazione

culturale Cuntaterra “Quando il grano maturò, storie di gente r-esistente”, di

e con Marcello Sacerdote e con la regia di Laura Curino, si terrà in prima

assoluta al Teatro Marrucino il 13 giugno alle 20.45, come evento patrocinato e

promosso dal Comune e dalla Provincia di Chieti e scelto dall’Amministrazione per

celebrare il giorno della liberazione dell’Abruzzo e della città. Stamane la

presentazione in Comune, con il vicesindaco e assessore alla Cultura Paolo De

Cesare, Marcello Sacerdote, direttore artistico e drammaturgia di Cuntaterra,

con Giulia Ferrante ricerca e supporto drammaturgico, Chiara Spina direzione

organizzativa, Lisa Brunetti per la comunicazione – si apprende dalla nota stampa. Erano inoltre presenti i

consiglieri Alberta Giannini e Paride Paci e Aldo Grifone dell’ANPI di Chieti.

- Pubblicità -

“In bocca al lupo ai ragazzi di Cuntaterra per

questa importante prima teatrale che per la prima volta avrà come scena quella

del Teatro Marrucino – così il vicesindaco e assessore alla Cultura Paolo De Cesare – Siamolieti di essere parte di questo importante

evento nel giorno in cui si ricorda la liberazione d’Abruzzo e della nostra

città e convinti nel promuovere uno spettacolo che aiuta la memoria a

fortificarsi sui temi della libertà e dei diritti che incarna”.

“Quest’anno Chieti ha vissuto uno speciale 25

aprile, nato dalla condivisione di temi ed eventi con tante associazioni

cittadine, fra cui i Cuntaterra, che hanno dato in quell’occasione, il primo

assaggio di questa opera che li vedrà sul palco il 13 giugno – spiega Alberta Giannini, motore dell’evento per l’Amministrazione – Per dare un contributo importante alla memoria

della Liberazione d’Abruzzo e di Chieti, abbiamo questa prima nazionale, per

cui oltre a ringraziare autori, attori e registi, ringrazio anche

l’Amministrazione che ha sostenuto questo evento con il Teatro e il direttore

amministrativo del Marrucino, sempre disponibile per iniziative che hanno

spessore e significato”.

“Siamo partiti da questa grande sinergia fra i

Cuntaterra e l’Amministrazione comunale – così il consigliere Paride Paci altro motore dell’evento – Quando il grano

maturò è un’opera che ha una valenza importantissima per la nostra terra: il 13

giugno del 1944 la nostra regione fu liberata e la voce dello spettacolo è quella

di persone che hanno fatto della resistenza umanitaria un modo di vivere – È bello

che un’associazione oggi mandi questo messaggio”.

“Un’iniziativa che è un ulteriore passo avanti

del cammino iniziato con il 25 aprile – spiega Aldo Grifone per l’ANPI – merito all’Amministrazione per

aver dato spazio alla memoria, che è un bagaglio grande e che ci serve per

crescere culturalmente e a Cuntaterra, per i contenuti di un’opera che saprà

farsi strada, da Chieti e in tutta Italia”.

“Siamo felici ed emozionati di raccontare a

Chieti questa storia – così Marcello Sacerdote

– e di portare sullo splendido palco del Marrucino le memorie di cui è speciale

contenitore il lavoro scritto e realizzato con la regia di Laura Curino – riporta testualmente l’articolo online. Il

giorno è importante, quello della liberazione d’Abruzzo, una ricorrenza enorme

e straordinaria, ma forse non molto celebrata – si apprende dal portale web ufficiale. Uno spettacolo sostanzioso,

incentrato sul valore della memoria, che si intreccia con le storie di una

gente resistente che in quegli anni trasmetteva il suo credo nella vita e

nell’azione con gesti silenziosi, troppo spesso, come lo è stata anche la

cronaca di tutte quelle storie di uomini e donne e bambini, legate alla guerra

e alla resistenza e che, proprio per questo, abbiamo voluto condividere e

restituire – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sarà come accendere un piccolo focolare dove riunirci, danzando fra

la storia con la S maiuscola, quella dei fatti che accadevano in Italia in

quegli anni di guerra e quella di tutti noi, dei nostri genitori, nonni, parenti,

concittadini, che la storia la facevano ogni giorno sul proprio territorio – riporta testualmente l’articolo online. Lo

spettacolo narra cosa è successo da quando ci siamo ritrovati la guerra in casa

a quando è finita e l’Italia liberata, raccontando le domande di allora, come gli

interpreti delle storie riuscirono a resistere per poter esistere come italiani.

Con lo spettacolo vogliamo anche stimolare un percorso che porteremo avanti con

le scuole, per mettere insieme più storie possibile e per dargli ordine, come

succede negli archivi che ho dovuto frequentare per scriverlo, che mi hanno

messo di fronte alla vita e alla morte di tanti abruzzesi che volevano la

libertà. È poi uno spettacolo con grandi presenze femminili,

dall’organizzazione a quelli che ispirano molte delle storie di umanità e

accoglienza che vide interpreti donne e i bambini della resistenza pronti a

mettere a rischio la propria vita – viene evidenziato sul sito web. Ringrazio tutte le persone che fanno da

anima al progetto, con le quali costruiremo un orizzonte speciale a questo

evento dal palco e non solo”.

“L’intento è quello di creare una rete di

persone e di realtà che faccia da viatico a questo progetto – conclude Chiara Spina, della direzione organizzativa di Cuntaterra

– Rete è infatti una delle due parole chiave della sfida, l’altra è

condivisione, perché nasce come testo condiviso a livello teatrale e

drammaturgico, in quanto rende partecipi le persone, perché che avrà vita sul

territorio, con le scuole, per offrire un punto di vista diverso delle storie e

dell’emozione che contiene – si apprende dalla nota stampa. L’anteprima di lunedì è anche l’inizio del progetto,

seguiranno tante altre occasioni per farlo crescere dentro e fuori il

territorio regionale, è un cammino che comincerà e che è bello che parta da

Chieti”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it