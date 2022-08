Chieti, Prime prove di pavimentazione a piazza San Giustino

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti, 3 agosto 2022 – Comincerà a breve l’opera di

pavimentazione della nuova piazza San Giustino, stamane sul posto si sono

incontrati Comune e Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio di

Chieti e Pescara, per fare il punto sulla fase che si apre da oggi in poi e gli

interventi in itinere. Sul cantiere il sindaco Diego Ferrara, l'assessore ai

Lavori pubblici Stefano Rispoli, i tecnici della Soprintendenza e del Comune,

il direttore dei lavori e la ditta realizzatrice.

“Abbiamo verificato insieme lo stato dell’arte, la

ditta sta procedendo alla realizzazione del massetto, stavolta a partire da Palazzo

d’Achille verso il Tribunale – illustrano il sindaco Ferrara e l’assessore

Rispoli – e facendo la pavimentazione presumibilmente in tre fasi. Finito il

massetto della prima sezione il marmo sarà sistemato e la piazza riconsegnata

alla città, via via e finché il lavoro non sarà completato. Non parliamo di

tempi lunghi, la nostra idea, condivisa con la Soprintendenza che ringraziamo

per la collaborazione piena che ci sta dando sin dal primo giorno, è quella di

procedere speditamente, cosa che trova in sintonia anche la ditta esecutrice.

Sarà una bellissima piazza, moderna e accogliente, di qualità. Chieti ritroverà

il suo salotto senza perdere la sua storia, perché i ritrovamenti avranno una

collocazione fisica e anche divulgativa, oltre che narrativa, in modo che chi

frequenterà Piazza San Giustino, conoscerà la sua storia e ciò che custodisce.

Il materiale per la pavimentazione è di pregio, la nuova architettura è

sostenibile e punta ad esaltare le presenze storiche e architettoniche

esistenti intorno. Vogliamo che il cantiere lasci al più presto il posto a un

luogo capace di diventare un riferimento nuovo per la città e per chi viene a

conoscerla. E questo processo è in via di definizione, siamo veramente agli

sgoccioli di un lavoro che ha la massima attenzione, la massima competenza e trasparenza

in tutti i suoi passaggi da parte delle istituzioni e degli addetti ai lavori.

Questa è forse la più identitaria, ma abbiamo tante opere

importanti da portare avanti e da cominciare e siamo certi che la riconsegna di

piazza San Giustino farà da acceleratore dei progressi di rigenerazione della

città che sono già in corso e si intensificheranno anche con l’approvazione del

bilancio. In questi giorni, così com'è accaduto per via dei Vestini, dove dopo

anni abbiamo rinnovato il manto stradale e la segnaletica restituendo praticabilità

e sicurezza alla piazza, ieri si sono conclusi i lavori su via per Popoli-bivio

Brecciarola, per cui è allo studio una nuova viabilità che garantisca mobilità

migliore e maggiore sicurezza per i cittadini. Un piccolo stop, fisiologico per

ferie e adempimenti e da settembre si riparte con altri lavori sul territorio

comunale, per ultimare cantieri storici e aprirne di strategici e attesi”.

E' quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell'Ente.