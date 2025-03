Chieti, Primo incontro ufficiale fra Comune e nuovo manager della Asl

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 10 marzo 2025 – Visita in Comune nella mattinata di oggi da parte del nuovo manager della Asl Mauro Palmieri – precisa la nota online. Ad accogliere il direttore generale il sindaco Diego Ferrara e il presidente del Consiglio Luigi Febo – Un saluto ufficiale, ma anche l’occasione per fare il punto sul prosieguo di alcuni temi importanti per la comunità: dai lavori al SS. Annunziata, al Distretto sanitario di Chieti Scalo, passando anche per l’accessibilità e la sosta intorno all’ospedale clinicizzato – riporta testualmente l’articolo online. “Lieti di augurare un ufficiale benvenuto e un sentito buon lavoro al DG Palmieri di cui abbiamo apprezzato la disponibilità all’ascolto e al dialogo – così il sindaco Diego Ferrara e il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo – . Sono diverse le tematiche che richiedono attenzione e continuità di dialogo, perché interessano la città, alla quale vogliamo dare servizi e spazi – aggiunge la nota pubblicata. Siamo confortati dall’esserci trovati di fronte una figura ben disposta al confronto e alla condivisione, un interlocutore con il quale aprire nuovi discorsi sulle istanze che ci vengono rappresentate quotidianamente dalla comunità, ad esempio il distretto sanitario di Chieti Scalo, ma anche i lavori sull’ospedale, su cui abbiamo ricevuto rassicurazioni in merito a tempi e coperture”. “Sono qui per raccogliere le esigenze di una comunità che sto conoscendo in questi giorni – le parole di Palmieri – . Desidero attivare le giuste sinergie nell’interesse dei cittadini, ai quali abbiamo tutti il dovere di rivolgere la nostra attenzione, offrendo i servizi necessari e progettando soluzioni che nel futuro possano rendere migliore la nostrasanità”.

