Chieti, Primo maggio a Chieti con il concerto di Morgan e Andy dei Bluvertigo a Piazzale Marconi

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti 23 aprile 2022 – Presentata stamane la

giornata del Primo Maggio a Chieti, che vedrà la sinergia fra Amministrazione

comunale e sindacati e un concertone che avrà come sede piazzale Marconi – aggiunge la nota pubblicata. Alla

conferenza il sindaco Diego Ferrara con il vicesindaco e assessore agli Eventi

Paolo de Cesare, l’assessore al Commercio Manuel Pantalone, i rappresentanti

sindacali di CGIL e Cisl Manuela Primiterra e Beniamino primavera, i

consiglieri comunali che hanno collaborato alla realizzazione della giornata,

Paride Paci, Edoardo Raimondi, Damiano Zappone, Valerio Giannini, Alberta

Giannini ed Enzo Ginefra, presente anche il direttore artistico Emanuele La

Plebe Cellini.

“La Festa del Lavoro è un appuntamento

simbolico e storico – così il sindaco Diego Ferrara – Abbiamo voluto investire su questa

ricorrenza, per tornare ad animare l’economia della città e la sua funzione

aggregatrice – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Due anni di stop sono stati duri e in molti casi letali anche per

la nostra economia, com’è accaduto la scorsa estate e a Natale, con un minimo

impiego di risorse che trovano copertura nei capitoli del bilancio comunale del

settore, riusciremo ad ottenere un moltiplicatore importante per la città, le

attività economiche e l’attrattività che Chieti deve avere e mantenere per l’Abruzzo

e non solo – Un evento che celebra anche un riuscito lavoro di squadra e l’esigenza

di sostenere il settore dell’intrattenimento che è rimasto a lungo fermo,

producendo lavoro utile a rimettere in carreggiata la città e la comunità

teatina”.

“Abbiamo lavorato per onorare questo evento e

renderlo di riferimento per l’Abruzzo e oltre, perché dopo Roma e Taranto sarà

il concerto di riferimento per il centro Italia – aggiunge il vicesindaco e

assessore agli Eventi, Paolo De Cesare

– Un lavoro sinergico, che unisce la Cultura al Commercio e rivitalizza una delle

piazze della nostra città, quella di Chieti Scalo, che vogliamo far crescere,

creando indotto a tutta la zona commerciale – Svolto in sinergia anche con l’assessorato

ai rapporti con i sindacati, che sono per noi interlocutori importanti e

compagni di viaggio e con il loro patrocinio animeranno la giornata soprattutto

sulle tematiche del lavoro – E poi la squadra composta dai consiglieri comunali

che sono stati tramite con i gruppi che si esibiranno prima del concerto

serale, che ringraziamo, perché le scelte fatte sono di grande qualità. Morgan e

Andy sono due artisti con una storia importante alle spalle e un orizzonte fatto

di ricerca e produzione, sono certo che il sapranno riempire di musica il

nostro palco e rendere speciale la serata, che sarà presentata da Alessandra

Relmi, giovane attrice abruzzese di cui sentiremo sempre più parlare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tornerà

una parziale isola pedonale dalla ex Cassa di risparmio fino alla

stazione, a giorni presenteremo l’ordinanza con la Polizia Municipale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il concerto sarà l’inizio del cartellone del Maggio

Teatino che riempirà di eventi la città fino al 19 giugno, con la

partecipazione di tantissime realtà culturali, artistiche e musicali – precisa la nota online. Stiamo

lavorando anche per riattivare la Festa del santo Patrono, portando un

grandissimo evento nel centro storico della città in occasione dell’11 maggio”.

“Forse per la prima volta dopo lungo tempo Chieti

vivrà un Primo maggio in grande – aggiunge Manuel Pantalone – Con

gli artisti che verranno e i giovani che animeranno il palco in attesa di

Morgan e Andy si avvera un concertone senza precedenti, che ha non solo un

significato simbolico di rinascita e di speranza, ma concretizza un lavoro di

squadra finalizzato a fare degli eventi un’occasione di crescita per la città”.

“Come CGIL siamo molto lieti di essere parte

di questa Festa – aggiunge Manuela Primiterra,

della Camera del lavoro di Chieti – ci preme ringraziare l’Amministrazione perché

con questo concerto agevoliamo la ripresa del lavoro, soprattutto quello che

muove gli eventi e che produce ricadute sul commercio e sull’economia della

città. Il turismo è una macchina che traina i territori e che deve essere rimessa

in moto e rivalorizzata – si apprende dal portale web ufficiale. Per farlo bisogna investirci – Insieme dobbiamo evitare

che i giovani fuggano dalla città e tornare a investire sul lavoro, ora più che

mai”.

“Abbiamo aderito a un impegno che ha una sua storica

caratterizzazione nazionale – aggiunge Beniamino Primavera della Cisl – lo facciamo con piacere perché accade

nella nostra città e provincia con un evento importante di cui non ricordo

precedenti – precisa la nota online. C’è necessità di tornare su un tema complesso come quello del

lavoro, restituirgli attenzione questo sia da parte della politica, sia da

parte dell’opinione pubblica e della politica, perché senza l’interesse e la

fattiva attività di questi mondi, non sarà possibile dare dignità e valore al

lavoro”.

“Questa iniziativa vede coinvolte associazioni

e gruppi musicali locali oltre a un nome di punta, come Morgan – aggiunge il

consigliere Edoardo Raimondi

– Per la prima volta Chieti vive un Primo

maggio simile, commemorare è non solo ricordare in modo astratto, ma anche

porre l’attenzione al tema del lavoro, noi lo facciamo concretamente,

investendo sul lavoro e sulla musica una quota delle risorse comunali destinate

alla Cultura e agli spettacoli, certi che i risultati arriveranno”

“Avremo due artisti di livello nazionale che

hanno scritto pagine della musica indipendente e alternativa in Italia –

aggiunge Paride Paci – Chieti è riuscita ancora una volta, senza fare spese

folli a creare eventi culturali di primissimo livello senza rinunciare alla sua

vocazione e nel pieno rispetto del cammino di riequilibrio che ha intrapreso”.

“Bella la scelta delle band giovani prima del

concerto principale – così il consigliere Vincenzo Ginefra – segno del cambio di passo e che la città

sta dando in questi mesi e della volontà che Chieti ha di aprirsi a nuovi

impulsi che da qualche tempo si stanno dimostrando a pieno vantaggio della socialità

e dell’economia”.

“L’Amministrazione fa squadra, lo si fa sui

progetti e non sulle chiacchiere, questo è un aspetto politico che ci vede

vincenti anche rispetto a un’idea della città nuova e inclusiva – aggiunge Alberta Giannini – I progetti immateriali che incidono sul

benessere concreto dei cittadini e devono trovare una via per riattivare tutte

le funzioni”.

“Abbiamo belle presenze anche prima di Morgan

ed Andy – così Emanuele La Plebe Cellini – Ci sono i “Terza corsia” che in teatro si

esibiscono con Andrea con Scanzi, il talento del chitarrista Daniele Mammarella

fra i tre migliori del mondo, Ernest Lo, finalista al secondo festival di

Musicultura; Galoni, cantautore di primordine per la scena underground

italiana, insomma, dieci artisti originali su un palco unico oggi in Abruzzo “.

“Il Primo maggio non graverà sulle tasche dei

commercianti – così Valerio Giannini

– ma anzi nasce per favorire le loro attività e anche per fare da apripista al

cartellone di Maggio che sarà ricco di appuntamenti di qualità”.

“A Chieti il concertone d’Abruzzo e lo fa con

un nome di spicco e associa importanti artisti giovani locali sia di Chieti,

sia Abruzzesi – conclude Damiano Zappone – insomma un antipasto di un grande

maggio teatino”.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Chieti.