Chieti, Primo maggio a Chieti, il concerto di Morgan e Andy

Chieti 30 aprile 2022 – Giornata di vigilia per la città che si prepara a

celebrare la Festa dei Lavoratori, domani, con un concerto che si colloca fra

gli eventi nazionali dedicati al Primo Maggio e che vedrà sul palco allestito a

Piazzale Marconi, l’esibizione di Morgan & Andy, preceduti da una nutrita

lista di artisti locali ben conosciuti fra i giovani e non solo in Abruzzo – recita il testo pubblicato online.

“Una Festa che rinnova una sinergia, quella con i sindacati – così il

sindaco Diego Ferrara e il presidente del Consiglio Comunale, Luigi Febo –

Vogliamo che sia un momento di rinascita e in sicurezza dopo la pandemia, ma

anche contribuire alla riattivazione dell’economia cittadina che con gli eventi

vive, nonché la rimessa in moto di un settore, quello della musica e della

cultura, che producono occupazione e lavoro, oltre ad alimentare un indotto sul

territorio – Sarà una Festa per tutti, raccomandiamo buonsenso e partecipazione,

nonché il rispetto di regole che sono quelle che accompagnano tutte le

manifestazioni nazionali di intrattenimento, con un occhio particolare alla

prevenzione, chiediamo di adottare tutte le premure che da due anni fanno parte

delle nostre vite, per vivere al meglio anche questo appuntamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Un grazie a

tutte le forze impegnate sul campo, dalla Polizia Municipale al motore

organizzativo dell’Ente, sempre in moto per dare ”.

“Abbiamo lavorato per riportare un Primo Maggio di qualità a Chieti –

aggiungono il vicesindaco Paolo

De Cesare e l’assessore al

Commercio Manuel

Pantalone – Un lavoro che

unisce la Cultura al Commercio per rivitalizzare una delle piazze della nostra

città, quella di Chieti Scalo che si riconferma contenitore ideale per i grandi

eventi, ma che sarà una delle piazze che useremo, per investire sull’intrattenimento

cittadino – Morgan & Andy sono un appuntamento da non perdere, l’unico per

l’Abruzzo che ci vede fra le poche piazze d’Italia dopo Roma, chiediamo a tutti

di essere parte della Festa, gli artisti per quello che li concerne, il

pubblico rispettando le regole, le attività commerciali cogliendo questa

opportunità per restare aperte e accogliere il pubblico che graviterà domani su

Chieti e i cittadini collaborando alla piena riuscita di questa manifestazione,

rispettando le prescrizioni relativa alla mobilità e alla sicurezza che la

accompagnano – In fase di commissione comunale dei pubblici spettacoli abbiamo

inoltre dato un altro segnale di apertura, consentendo agli ambulanti che non

cucinano di collocarsi nei pressi della stazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ora aspettiamo di vivere

questo appuntamento nel migliore dei modi, ma siamo già al lavoro per quello

con le celebrazioni per il Santo Patrono, l’11 maggio, che stavolta avranno

come scenario degli eventi il centro storico, dove si terranno gli appuntamenti

dedicati a San Giustino – aggiunge testualmente l’articolo online. Ci vediamo domani a piazzale Marconi, con quella che

speriamo sia una giornata di buona musica e di ripartenza per il lavoro e per

la nostra città”.

La scaletta dell’evento presentato dall’attrice abruzzese Alessandra

Relmi –

Ore 17 inizio live, ecco l’ordine delle esibizioni: The Fake Doc, Amadeo

Giuliani, Le Canzoni Giuste, Daniele Mammarella, Jimi Haze, Ernest Lo, Nosara,

I Malati Immaginari, Terzacorsia;

Ore 21 circa: Interventi Istituzioni e sindacati, a seguire Galoni e Morgan & Andy

I divieti e le indicazioni previste dall’Ordinanza sulla mobilità

della zona del concerto – aggiunge testualmente l’articolo online.

Divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati in Via Avezzano , dalle ore 18,00 del giorno 30

aprile alle ore 24 ,00 del giorno 1° maggio 2022 ;

Divieto di sosta con rimozione dalle ore 14,00 alle ore 24,00 in entrambi i lati dei seguenti tratti viari: via

Colonnetta, dall’intersezione con Via Bellini e Via Palizzi fino

all’intersezione con Via Avezzano; via Scaraviglia; Via De Virgiliis; P.le

Marconi: dall’intersezione con Via Avezzano all’intersezione con Viale Abruzzo

e Viale B. Croce, nell’area antistante la Stazione Ferroviaria e nell’area

parcheggio ex scalo merci; Viale Abruzzo , dall’intersezione con P.le Marconi

all’intersezione con Via Ortona-Viale B. Croce, dall’intersezione P.le Marconi

all’intersezione con Via M. da Carmanico;

Divieto di transito veicolare , dalle ore 16,00 alle ore 24,00,

nei seguenti tratti viari :Via Colonnetta dall’intersezione con Via Bellini e Via

Palizzi fino all’intersezione con Via Avezzano;Via Scaraviglia;Via De Virgiliis

; Via Avezzano; piazzale Marconi: dall’intersezione con Via Avezzano

all’intersezione con Viale Abruzzo e Via le B. Croce (compresa l’area di

intersezione della rotatoria) ; Viale Abruzzo , dall’intersezione con P.le

Marconi all’intersezione con Via Ortona;Viale B. Croce, dall’intersezione P.le

Marconi all’intersezione con Via M. da Caramanico ;

Limitazioni e deviazioni, durante il periodo di chiusura al

traffico di cui al punto 3.: obbligo di svolta a destra verso Via Palizzi o a sinistra verso Via Bellini,

per i veicoli provenienti dal tratto monte di Via Colonnetta; obbligo di svolta a destra verso il tratto a monte di Via Colonnetta , per i

veicoli provenienti da Via Bellini; obbligo

di svolta a sinistra verso il

tratto a monte di Via Colonnetta , per i veicoli provenienti da Via Palizzi; obbligo di svolta a destra verso il tratto a monte di Via Colonnetta , per i

veicoli provenienti da Via Vasto ; obbligo

di svolta a destra verso Via

Ortona, per i veicoli provenienti da Viale Abruzzo – zona Stadio; obbligo di svolta a sinistra verso Via Marino da Caramanico , per i veicoli

provenienti da Viale B. Croce – lato Madonna delle Piane; obbligo di svolta a destra verso zona Madonna delle Piane, per i veicoli

provenienti da Via Pietrocola; obbligo

di svolta a destra verso Via

Pietrocola, per i veicoli

provenienti da Via

M. da Caramanico – lato Via

Pescara; obbligo di

svolta a sinistra verso Via Campobasso per i veicoli

di massa a pieno carico superiore a q.li 35 e per gli autobus

provenienti da Viale B. Croce – zona Madonna delle Piane;

Stalli di sosta provvisori riservati ai disabili, dalle ore 14,00

alle ore 24 ,00, integrati

con la rimozione forzata per tutti gli altri veicoli nei seguenti tratti viari:

in Via M. da Caramanico, nell’area antistante l’edificio scolastico , dall’

intersezione con Piazza Paolo IV, sul lato destro in direzione Via Pescara; in

Via Ortona, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Avezzano e

l’intersezione con Via Scaravig lia, sul lato destro in direzione Via Bellini.

