Chieti, Primo Maggio, la pioggia non ferma la manifestazione

Chieti

2 maggio 2022 – La pioggia non ha fermato la musica del Primo Maggio ieri a

Chieti, gremito piazzale Marconi per Morgan & Andy, dove in migliaia hanno

assistito dal pomeriggio alle esibizioni delle band introdotte dall’attrice

Alessandra Relmi, presentatrice ufficiale del concertone teatino

“È

stata una Festa bella e partecipata, che conferma quanto sia importante aprire

le porte della nostra città alla cultura e agli eventi – così il sindaco Diego Ferrara – Ringrazio tutti coloro che hanno fatto da

motore a questa iniziativa, che ha unito il pubblico al tessuto commerciale

della città, l’Amministrazione e i sindacati, con noi parte organizzativa su un

tema di primaria importanza, al motore organizzativo e agli artisti, che sono

stati davvero di qualità. Subito al lavoro per il maggio e l’estate teatina,

per animare l’intero territorio cittadino”.

“La

sinergia ha funzionato ancora una volta, sfidando il brutto tempo che però non

è riuscito a rovinare il nostro Primo Maggio – così il vicesindaco e assessore

agli Eventi, Paolo De Cesare – Siamo subito al

lavoro per la festa di San Giustino, fra qualche giorno ufficializzeremo il

nome dell’artista che si esibirà questa volta nel centro storico, con un concerto

alla Villa Comunale che sarà l'evento clou della nostra festa patronale

tanto ci sarà ancora da vivere a Chieti, con la musica e gli appuntamenti del

Maggio Teatino e con un’estate che sarà di qualità, come lo è stato lo stupendo

concerto di ieri sera con Morgan e Andy, pianoforte e sax, che hanno ripercorso

un repertorio fatto dei pezzi storici dei Bluvertigo, ma anche di tante cover e

citazioni, un evento atteso e che ha riempito la nostra piazza con pubblico di

tutte le età, grazie anche alle band che si sono esibite prima: Galoni, Ernest Lo, Terza corsia, Daniele

Mammarella, Jimy Haze, Amedeo Giuliani, Una giornata infausta, Nosara, The Fake

Doc, I malati immaginari, Le canzoni giuste

Voglio ringraziare la Polizia

Municipale che insieme alle forze dell’ordine è stata preziosa per tutta la

durata della manifestazione;gli Assessori al commercio Manuel Pantalone e ai

rapporti con i sindacati Enrico Raimondi per aver supportato l’iniziativa e ai

consiglieri comunali Paride Paci, Edoardo Raimondi, Valerio Giannini e Damiano

consiglieri comunali Paride Paci, Edoardo Raimondi, Valerio Giannini e Damiano

Zappone che hanno collaborato per l'organizzazione

staff dell'ufficio Cultura del Comune, al nostro ufficio stampa

ringraziamento speciale al direttore artistico e mio amico Emanuele La Plebe

Cellini

perché è una formula che funziona e affinché Chieti possa sempre di più

diventare un punto di riferimento per la musica e l’intrattenimento, con i

relativi benefici nel percorso di rilancio delle attività commerciali”.

