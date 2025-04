Chieti, Processione del Venerdì Santo: firmata l’ordinanza su commercio, sicurezza e decoro urbano

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 5 aprile 2025 – In vista della storica Processione del Venerdì Santo, in programma venerdì 18 aprile 2025, l’Amministrazione comunale ha emanato un’ordinanza finalizzata a garantire la sicurezza, il decoro e la piena fruibilità del percorso da parte dei cittadini e dei partecipanti – aggiunge la nota pubblicata. Il provvedimento prevede, dalle ore 16.00 alle 24.00, il divieto di vendita e somministrazione di bevande in vetro o lattina lungo il tragitto della processione, la sospensione temporanea delle attività commerciali durante il passaggio del corteo e la rimozione di strutture esterne (gazebo, tavoli, sedie, fioriere) da parte dei pubblici esercizi che occupano suolo pubblico nell’area interessata – si apprende dal portale web ufficiale. Resta confermato anche il divieto di sosta e vendita per i venditori ambulanti itineranti all’interno del perimetro del centro storico e lungo il percorso della manifestazione – “Un’ordinanza necessaria – sottolinea l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – per tutelare la partecipazione ordinata e rispettosa a un evento di profondo valore storico, culturale e religioso per la città di Chieti”.

