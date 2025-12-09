- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Dicembre 9, 2025
Attualità

Chieti, Proclamato il nuovo CCR. Sindaco e assessora Giammarino: “In bocca al lupo alla nuova assise junior, lavoreremo insieme per trasformare le loro istanze in azioni concrete e complementari”

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 9 dicembre 2025 – Si è svolta questo pomeriggio nella Sala dei Marmi della Provincia di Chieti la cerimonia ufficiale di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR), un momento significativo per la città e per il percorso di educazione civica delle nuove generazioni – precisa il comunicato. Alla presenza del Sindaco Diego Ferrara e dell’Assessora alla Pubblica Istruzione Anna Teresa Giammarino, i giovani consiglieri e le giovani consigliere eletti negli istituti cittadini hanno ricevuto il loro mandato, assumendo simbolicamente il ruolo di rappresentanti della voce dei coetanei all’interno della vita pubblica e ora dovranno designare i vertici governativi fra i nominativi scelti – precisa la nota online. “È importantissima la collaborazione tra Scuole e Amministrazione comunale, nonché riconoscere e valorizzare l’impegno e l’entusiasmo dei ragazzi che hanno scelto di mettersi in gioco e partecipare in modo attivo e consapevole alla costruzione della comunità – così il sindaco Diego Ferrara – . Ogni volta che assistiamo all’insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, rinnoviamo la fiducia nel futuro della nostra città. Questi giovani rappresentano lo sguardo più libero, curioso e costruttivo della comunità, e il loro contributo può realmente migliorare Chieti – precisa la nota online. Vederli oggi assumere questo ruolo con responsabilità ed entusiasmo è motivo di orgoglio per tutti noi: significa che stiamo coltivando cittadini consapevoli, capaci di partecipare e di scegliere – si apprende dalla nota stampa. A loro va il nostro augurio e il nostro impegno a camminare insieme lungo questo percorso di crescita e democrazia”. “Il CCRR è molto più di un’esperienza simbolica: è un laboratorio concreto di cittadinanza attiva, un luogo in cui i ragazzi imparano ad ascoltare, a proporre, a discutere e a costruire visioni condivise – così l’assessora all’Istruzione Teresa Giammarino – . Oggi li abbiamo accolti con la certezza che saranno portatori di idee fresche, sensibili e attente ai bisogni reali – precisa il comunicato. A loro e alle scuole va il mio ringraziamento per aver creduto nel valore della partecipazione – si apprende dalla nota stampa. La città ha bisogno delle loro parole, del loro sguardo e del loro coraggio nel progettare il domani – precisa la nota online. Noi saremo al loro fianco, pronti a sostenere ogni passo di questo importante cammino – Mi corre il dovere di ringraziare la coordinatrice di questa assemblea, Maria Gabriella Glieca, per tutto il lavoro che fa per dare voce, visibilità e importanza alla volontà dei ragazzi di mettersi a servizio della comunità”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it

 

