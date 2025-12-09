Chieti, Proclamato il nuovo CCR. Sindaco e assessora Giammarino: “In bocca al lupo alla nuova assise junior, lavoreremo insieme per trasformare le loro istanze in azioni concrete e complementari”

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 9 dicembre 2025 – Si è svolta questo pomeriggio nella Sala dei Marmi della Provincia di Chieti la cerimonia ufficiale di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR), un momento significativo per la città e per il percorso di educazione civica delle nuove generazioni – precisa il comunicato. Alla presenza del Sindaco Diego Ferrara e dell’Assessora alla Pubblica Istruzione Anna Teresa Giammarino, i giovani consiglieri e le giovani consigliere eletti negli istituti cittadini hanno ricevuto il loro mandato, assumendo simbolicamente il ruolo di rappresentanti della voce dei coetanei all’interno della vita pubblica e ora dovranno designare i vertici governativi fra i nominativi scelti – precisa la nota online. “È importantissima la collaborazione tra Scuole e Amministrazione comunale, nonché riconoscere e valorizzare l’impegno e l’entusiasmo dei ragazzi che hanno scelto di mettersi in gioco e partecipare in modo attivo e consapevole alla costruzione della comunità – così il sindaco Diego Ferrara – . Ogni volta che assistiamo all’insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, rinnoviamo la fiducia nel futuro della nostra città. Questi giovani rappresentano lo sguardo più libero, curioso e costruttivo della comunità, e il loro contributo può realmente migliorare Chieti – precisa la nota online. Vederli oggi assumere questo ruolo con responsabilità ed entusiasmo è motivo di orgoglio per tutti noi: significa che stiamo coltivando cittadini consapevoli, capaci di partecipare e di scegliere – si apprende dalla nota stampa. A loro va il nostro augurio e il nostro impegno a camminare insieme lungo questo percorso di crescita e democrazia”. “Il CCRR è molto più di un’esperienza simbolica: è un laboratorio concreto di cittadinanza attiva, un luogo in cui i ragazzi imparano ad ascoltare, a proporre, a discutere e a costruire visioni condivise – così l’assessora all’Istruzione Teresa Giammarino – . Oggi li abbiamo accolti con la certezza che saranno portatori di idee fresche, sensibili e attente ai bisogni reali – precisa il comunicato. A loro e alle scuole va il mio ringraziamento per aver creduto nel valore della partecipazione – si apprende dalla nota stampa. La città ha bisogno delle loro parole, del loro sguardo e del loro coraggio nel progettare il domani – precisa la nota online. Noi saremo al loro fianco, pronti a sostenere ogni passo di questo importante cammino – Mi corre il dovere di ringraziare la coordinatrice di questa assemblea, Maria Gabriella Glieca, per tutto il lavoro che fa per dare voce, visibilità e importanza alla volontà dei ragazzi di mettersi a servizio della comunità”.

