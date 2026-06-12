Chieti, Proclamazione dei consiglieri eletti. A breve il primo Consiglio Comunale

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 12 giugno 2026 – Nel pomeriggio di oggi il presidente della Commissione elettorale Enrico Colagreco ha proceduto alla proclamazione dei consiglieri comunali che compongono il nuovo Consiglio comunale della città di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. A seguito dell’elezione del sindaco di Giovanni Legnini la maggioranza è composta da 20 consiglieri, più il sindaco, mentre la minoranza è composta da 12 consiglieri compresi i candidati sindaco del primo turno – Il primo Consiglio sarà convocato entro 10 giorni dalla proclamazione del sindaco, avvenuta il 10 giugno e dovrà svolgersi entro i successivi 10 giorni dal momento della convocazione – si apprende dalla nota stampa. Di seguito la composizione secondo le liste di appartenenza – si apprende dal portale web ufficiale. MAGGIORANZA Legnini Sindaco Luca Caratelli Francesco Ricci Marco Femminella Marco Marino Elda Capriotti Partito Democratico Chiara Zappalorto Stefano Rispoli Diego Ferrara Aurora Bruno Alessio Di Iorio Polo Civico De Cesare Manuel Pantalone Silvia Di Pasquale Massimiliano Milozzi Chieti Viva Rita Iolanda Di Falco Giampiero Riccardo Chieti per Chieti Luigi Febo Teresa Giammarino Movimento 5 Stelle Fabio Stella Gabriella Ianiro Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) Alberta Giannini MINORANZA Cristiano Sicari Sindaco Cristiano Sicari Forza Italia Mattia Di Paolo Stefano Maurizio Costa Renata D’Ettorre Remo Stampone Fratelli d’Italia Carla Di Biase Manuela Esposito Giuseppe Giampietro Lega Mario Colantonio Liberato Aceto Anna Lisa Bucci Lista di Alessandro Carbone Alessandro Carbone

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it