Chieti: progetti strategici abbandonati, Colantonio e Ginefra puntano alla modernità e sostenibilità

Il candidato sindaco di Lega, Azione Politica e Udc, Mario Colantonio, insieme a Vincenzo Ginefra, candidato al consiglio comunale nella lista di Azione Politica, si è espresso riguardo alla necessità di rendere Chieti una città più moderna, sostenibile e all’avanguardia sul piano ambientale.

Colantonio ha ricordato come in passato siano stati persi finanziamenti importanti che avrebbero potuto portare a un cambiamento significativo nella città. Tra i progetti abbandonati, vi sono tre stazioni di car pooling e cinque stazioni di bike sharing, così come la mancata realizzazione di un filobus lungo via dei Vestini. “Chieti ha perso l’opportunità di diventare una vera smart city, utilizzando i fondi disponibili per migliorare la gestione del territorio, implementare la videosorveglianza e creare servizi più efficienti”, ha sottolineato Ginefra.

Inoltre, è stato evidenziato il degrado del verde pubblico e la mancanza di interventi di ingegneria naturalistica per il consolidamento delle aree più fragili. Ginefra ha proposto l’implementazione di navette elettriche, nuove piantumazioni, la creazione di micro parchi diffusi e la riqualificazione del cimitero cittadino. “Chieti deve diventare una città dove il verde pubblico sia una risorsa e non un problema da affrontare solo in situazioni di emergenza”, ha dichiarato.

In conclusione, Colantonio e Ginefra puntano a riportare l’attenzione sull’importanza di un’identità ambientale forte per la città di Chieti e si impegnano a lavorare per recuperare risorse e finanziamenti per portare avanti progetti cruciali per il suo sviluppo sostenibile.