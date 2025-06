Chieti, Progetto di bike-sharing integrato con TPL e VAIMOO Srl. Realizzazione di due stazioni virtuali nel territorio comunale

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 18 giugno 2025 – Sì della Giunta Comunale a una delibera che rende ancora più sostenibile la mobilità urbana – Arrivano due stazioni in più per il progetto di bike-sharing proposto dalla Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) SpA, attraverso l’operatore VAIMOO Srl per il Comune di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. “Si tratta di un progetto che ha dato ottime risposte sul territorio e che per questo si allarga, per ricomprendere ancora più zone cittadine nel servizio di e-bike operativo da quasi un anno – così l’assessore a Lavori Pubblici e Mobilità Stefano Rispoli – . L’Amministrazione, pur in un contesto finanziario complesso, ha scelto di continuare a scommettere su questa forma di trasporto perché è strategica, oltre che sostenibile anche nei costi, sia per la collettività e sia per l’Ente, migliorando l’accessibilità e la vivibilità della città. L’introduzione di due stazioni virtuali per biciclette elettriche a pedalata assistita a quelle esistenti è un importante passo avanti: una sarà collocata al Piazzale Tricalle e l’altra diventerà organica al parcheggio comunale di via Papa Giovanni XXIII. Specie quest’ultima risulta essenziale per compensare, in modo sostenibile, la chiusura temporanea del parcheggio di Piazza Garibaldi, dove da domani comincia la cantierizzazione di un intervento che oltre a riqualificare, rimodulerà il parcheggio della zona, rendendolo sotterraneo e più moderno, garantendo ai cittadini un’alternativa concreta per i propri spostamenti nel centro urbano – aggiunge testualmente l’articolo online. Si tratta di un intervento coerente con gli obiettivi del Documento Unico di Programmazione 2023/2025, che è parte integrante di una più ampia visione di rilancio e riqualificazione della città, che passa anche attraverso la promozione della mobilità dolce e integrata con il Trasporto Pubblico Locale (TPL). La sperimentazione del sistema MaaS (Mobility-as-a-Service) in Abruzzo e la scelta di Chieti come uno dei territori inclusi nel progetto, conferma la nostra città come attore protagonista nell’ambito delle politiche regionali di mobilità innovativa, resa possibile dalla sinergica collaborazione istituzionale con gli enti promotori il progetto e dal lavoro positivo anche degli uffici comunali del 3° e 5° Settore per l’impegno che continueranno a profondere anche in questa ulteriore fase attuativa – si apprende dal portale web ufficiale. Chiudo con una raccomandazione all’utenza, quella del rispetto delle regole sia per muoversi in sicurezza sui mezzi e sia per un uso rispettoso che preveda la riconsegna nei modi stabiliti e senza danni”.

