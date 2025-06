Chieti, Progetto scolastico sostenibile alla scuola dell’infanzia di via Lanciano

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 17 giugno 2025 – “È stato emozionante assistere alla socializzazione di fine anno scolastico presso la scuola dell’infanzia di Via Lanciano a Chieti Scalo – recita il testo pubblicato online. I bambini di cinque anni delle sezioni A e B hanno regalato a tutti noi un messaggio potente, fatto di consapevolezza, rispetto e amore per l’ambiente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A loro, alle insegnanti e a tutta la scuola va il nostro più sincero ringraziamento”, così l’assessora all’Ambiente Chiara Zappalorto e la consigliera Gabriella Ianiro, che hanno partecipato alla presentazione del progetto didattico “Mi prendo cura… di me e del mondo”, organizzato dall’Istituto Comprensivo 3 Chieti – precisa la nota online. “In un momento storico in cui il tema della sostenibilità ambientale è centrale per il futuro del pianeta – proseguono Zappalorto e Ianiro – è fondamentale che l’educazione ambientale cominci proprio dai primi anni di vita – si apprende dal portale web ufficiale. I bambini coinvolti hanno dimostrato, con attività pratiche e riflessioni profonde, di aver colto il valore del prendersi cura non solo di sé, ma anche dell’ambiente che ci circonda – Hanno sperimentato, osservato, manipolato la natura e imparato a rispettarla – Un esempio concreto di cittadinanza attiva e responsabile”. L’esperienza si è sviluppata attraverso numerosi laboratori: dal riciclo alla costruzione dell’orto verticale e indoor, dalla realizzazione di un e-book al tema dell’alimentazione consapevole e della lotta allo spreco alimentare – Tutti strumenti efficaci per costruire, sin da piccoli, una coscienza ecologica forte – si apprende dalla nota stampa. “Iniziative come questa – concludono – dimostrano che la scuola può essere un laboratorio di cambiamento e speranza – si legge sul sito web ufficiale. Coltivare il rispetto per l’ambiente è uno degli atti più rivoluzionari che possiamo trasmettere alle nuove generazioni – E noi, come amministrazione, ci saremo sempre per sostenere chi semina questi valori”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it