Chieti, Pronto il nuovo sito di Radio Teate On Air, la web radio di Erga Omnes in sinergia con il Comune

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 10 marzo 2025 – Nuovo sito per Radio Teate on air, un restyling che riflette l’impegno costante della web radio gestita dall’Associazione Erga Omnes, una voce istituzionalizzata da sinergia e presenza del Comune di Chieti, Assessorato alle Politiche giovanili, dalla collaborazione con l’Informagiovani, e con il patrocinio della Regione Abruzzo, del Csv Abruzzo e dell’Università d’Annunzio, che continua a crescere grazie alle sue numerose collaborazioni con realtà locali – aggiunge la nota pubblicata. Stamane la presentazione in Via Monte Grappan. 176 a Chieti Scalo (ex centro sociale San Martino), sede operativa associazione Erga Omnes – Radio Teate On Air, con l’assessore alle Politiche giovanili Manuel Pantalone, Pasquale Elia e tutto lo staff. “Con questo rinnovamento, Radio Teate On Air si conferma un progetto dinamico e in continua evoluzione – avvisa l’assessore alle Politiche Giovanili Manuel Pantalone – , l’obiettivo è quello di offrire un servizio sempre più vicino alle esigenze della comunità e di promuovere la cultura e l’inclusione sociale attraverso il linguaggio della radio – In questi primi anni di vita ha funzionato benissimo, i passi avanti sono tanti e non solo Radio Teate On Air è entrata nelle case e nelle vite di tanti concittadini, ma oggi si distingue anche per il suo impegno di offrire ai giovani uno spazio di espressione e sperimentazione – si apprende dalla nota stampa. Nella sede dell’ex centro sociale San Martino a Chieti Scalo, la radio sta diventando sempre più un punto di riferimento per chi trova nella radio un’opportunità per confrontarsi, creare contenuti originali e acquisire esperienza nel mondo dei media e della comunicazione che, in un momento di grande ansia per le performance e poca attenzione alla formazione, è cosa importante, anzi, essenziale”. “Siamo lieti di annunciare il lancio del nuovo sito ufficiale www.radioteateonair.it – così Pasquale Elia, a capo di Erga Omnes e motore organizzativo della radio -. Grazie alla rinnovata veste grafica e a un’interfaccia più funzionale, il sito offre un’esperienza di navigazione migliorata, facilitando l’accesso ai contenuti radiofonici, ai podcast tematici e alle novità della stazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un restyling necessario ad andare e stare al passo coi tempi e portare avanti la prima finalità di questo strumento: promuovere cultura e aggregazione nel territorio abruzzese, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni – precisa il comunicato. Grazie alle sinergie con istituzioni ed enti attivi sulla città, Radio Teate On Air ha rafforzato il suo legame con il territorio, coinvolgendo associazioni, scuole e aziende in iniziative che promuovono la partecipazione attiva e l’inclusione sociale – si apprende dalla nota stampa. Tante le novità: sono stati ampliati i contenuti dei podcast offerti, con tematiche che spaziano dalla cultura alla musica, passando per l’attualità, l’ambiente e la società, offrendo così uno spazio di confronto su temi rilevanti per la cittadinanza – si legge sul sito web ufficiale. I podcast sono disponibili direttamente sul sito e sono un importante strumento di diffusione di idee e progetti condivisi con il pubblico – È nato un nuovo modo di interfacciarsi e dialogare, uno strumento sostenibile e a vantaggio di tutti, per questo è importante e bello vederlo crescere”.

