Chieti, Pronto soccorso e altre criticità saranno domani al centro della Commissione consiliare sanità

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 3

maggio 2022 – Pronto Soccorso dell’ospedale di Chieti, la situazione della

medicina territoriale e Distretto Sanitario e Case della Salute saranno al

centro di una speciale seduta della Commissione consiliare Sanità che è stata convocata

domani, mercoledì 4 maggio alle ore 10 dalla Presidente Gabriella Ianiro, con

un ordine del giorno incentrato su problemi e argomenti molto sentiti dalla

cittadinanza – si apprende dal portale web ufficiale.

- Pubblicità -

“Una seduta

importante, per fare il punto su una situazione che diventa sempre più critica

– così il sindaco Diego Ferrara e il presidente del Consiglio comunale Luigi

Febo – L’Amministrazione è più volte scesa

in campo a tutela del nostro ospedale, lo faremo ogni volta che ce ne sarà

bisogno, oggi è importante affrontare e risolvere i nodi che generano disagio e

disservizi – precisa il comunicato. Una necessità da portare avanti con tutti gli strumenti possibili,

per restituire al nostro nosocomio dignità e ruolo che merita”.

“Le

criticità del pronto soccorso di Chieti sono sotto gli occhi di tutti – così il

Presidente della Commissione Salute Gabriella

Ianiro – È una situazione che mette in

difficoltà i cittadini che sono da un lato preoccupati per la propria salute e

dall’altro stressati a causa di lunghissime attese che sono costretti a fare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Bisogna dare risposte alla città, che si sente fortemente penalizzata da queste

situazioni, ecco perché ho convocato la Commissione consiliare con questi punti

all’ordine del giorno – aggiunge testualmente l’articolo online. Da medico e da consigliere comunale sento il dovere di

affrontare l’argomento per una approfondita analisi e per rappresentare la

posizione di Chieti”.

“Le maxi

attese al pronto soccorso di questi giorni non sono una novità e c’è da

aspettarsi anche di peggio per il futuro – afferma l’assessore alla Sanità Fabio Stella – I

cittadini hanno fatto bene a protestare e mi unisco alla loro voce – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non è più

possibile che servizi così sensibili come quelli del Pronto soccorso di un ospedale

della città capoluogo di provincia, abbiano tante criticità che dipendono

direttamente dalla gestione della Asl. Pur accogliendo con positività le

recenti iniziative dell’Assessore Verì con i vertici dell’azienda sanitaria, ritengo

che si debba fare di più e meglio – recita il testo pubblicato online. Ad esempio potenziare la medicina

territoriale, come da tempo l’Amministrazione chiede, infatti l’affluenza al

pronto soccorso è direttamente collegata alla debolissima efficacia dei servizi

sul territorio che dovrebbero fare da filtro ed evitare casi che non dovrebbero

essere trattati dal reparto di emergenza dell’ospedale – si apprende dalla nota stampa. A ciò si aggiunge il

timore, nemmeno più tanto celato, visto che a gridare al complotto è stato di

recente anche il gruppo comunale della Lega, che esista davvero una strategia

che mira a depotenziare l’ospedale di Chieti – precisa la nota online. Solo l’ultimo tassello di questa

volontà politica è stato messo in evidenza con la manifestazione tenutasi ieri

sotto la sede del Consiglio regionale a Pescara, contro il pesante ridimensionamento

da parte della Regione del Centro Regionale di Reumatologia Pediatrica all’interno

della ASL di Chieti, un’eccellenza del nostro territorio, riconosciuto a

livello nazionale per la cura delle malattie reumatologiche pediatriche e la

sperimentazione di nuove terapie che rischia di essere declassato e non fare

più da punto di riferimento per oltre 3.000 famiglie del territorio, se la

delibera dell’esecutivo farà il suo corso – aggiunge testualmente l’articolo online. Proprio per questo in commissione

Sanità verrà formalizzata la richiesta di convocazione un consiglio comunale

straordinario per discutere delle problematiche legate alla sanità territoriale

e al ruolo dell’ospedale di Chieti”.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it