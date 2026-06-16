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Chieti: Pronunciata l’esdebitazione per una cittadina assistita dallo Sportello sul sovraindebitamento di Adoc Abruzzo

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Il Tribunale di Chieti ha accolto la richiesta di esdebitazione presentata da una cittadina abruzzese, assistita dall’avvocato Moreno Mimmo Bonafortuna in collaborazione con lo Sportello sul sovraindebitamento di Adoc Abruzzo Aps. Claudia, insegnante di scuola primaria, si era trovata in una grave situazione debitoria dopo aver garantito e sottoscritto finanziamenti per un ex compagno. Nonostante le difficoltà, la donna aveva continuato a lavorare regolarmente, dimostrando piena collaborazione con la procedura di liquidazione del patrimonio. Il giudice ha riconosciuto la corretta cooperazione della richiedente con la procedura e l’inesigibilità dei debiti residui non soddisfatti integralmente.

L’avvocato Bonafortuna ha commentato: *”Questo caso dimostra come la legge sul sovraindebitamento offra una vera seconda possibilità a chi si trova schiacciato da debiti che non riesce più a gestire. La collaborazione con lo Sportello Adoc Abruzzo permette di offrire un percorso di assistenza completo, dalla consulenza iniziale fino alla chiusura della procedura”*. Lo sportello, che offre un servizio gratuito a tutti i cittadini in difficoltà economica, è attivo a Pescara e Montesilvano il venerdì e a Chieti il martedì, con la possibilità di ricevere consulenze in sede o in video call.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 389 4423602 o inviare un’e-mail a debiti@adocabruzzo.it e info@adocabruzzo.it. Questo successo dello Sportello sul sovraindebitamento di Adoc Abruzzo rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei cittadini abruzzesi in difficoltà finanziaria, offrendo loro la possibilità di avere una seconda opportunità di ripartire da zero.

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