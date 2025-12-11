Chieti, protocollo d’intesa tra Università ‘G. d’Annunzio’ e ACN per la cybersicurezza

L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) hanno siglato un protocollo di intesa che segna l’apertura della prima proiezione territoriale dell’ACN in Abruzzo. Questo accordo rappresenta un traguardo di grande rilevanza nazionale, consolidando la Regione Abruzzo come un polo avanzato per la sicurezza digitale e per la formazione specialistica.

Il protocollo sancisce una collaborazione strutturata tra l’università e l’ACN, mirata alla realizzazione di progetti di ricerca ad alta intensità tecnologica, focalizzati sulla cybersicurezza, sulla protezione dei dati e sulle infrastrutture critiche. L’ateneo metterà a disposizione personale altamente qualificato e laboratori scientifici per sviluppare e trasferire soluzioni emergenti al settore industriale e alla Pubblica Amministrazione.

Inoltre, l’accordo prevede una sinergia significativa nel campo della formazione, con l’impegno di sviluppare corsi di laurea, master e programmi di alta formazione in aree come la cybersicurezza e l’intelligenza artificiale. L’obiettivo è creare una forza lavoro altamente specializzata in grado di rispondere alle necessità strategiche del Paese e favorire la crescita del sistema produttivo nazionale.

Il Rettore della “d’Annunzio”, Liborio Stuppia, ha commentato l’importanza di questo accordo affermando che “l’Abruzzo diventa un punto di riferimento nazionale per la ricerca e la formazione nel campo della cybersicurezza”. Stuppia ha sottolineato come la collaborazione tra l’ACN e l’Università rappresenti un investimento strategico per il futuro del Paese.

Con la creazione della nuova proiezione territoriale dell’ACN in Abruzzo, si apre un capitolo significativo per il territorio e per il sistema della ricerca a livello nazionale, creando le basi per iniziative di valore strategico sul fronte europeo e globale.