Chieti, Provincia ricorre al TAR contro estrazione di gas vicino al lago di Bomba: difesa del territorio in primo piano

La Provincia di Chieti ha deciso di ricorrere al Tar contro il progetto di estrazione di gas nei pressi del lago di Bomba. Con il decreto n. 26 approvato ieri, il presidente Francesco Menna ha autorizzato il legale dell’ente, Massimo Tosti Guerra, a presentare il ricorso alla sezione staccata di Pescara. Il progetto di estrazione di gas nei pressi del lago di Bomba ha suscitato preoccupazione e opposizione da parte del Comune di Bomba e di altri sei ricorrenti.

Il Consiglio provinciale, con delibera n. 30 del 25 settembre scorso, aveva già espresso la sua contrarietà al progetto e aveva impegnato il presidente e il Consiglio stesso a intraprendere iniziative politiche ed amministrative per contrastarne l’approvazione. Secondo quanto dichiarato dal presidente Menna, nonostante la mancanza di competenza specifica in materia, l’ente ha deciso di intervenire per opporsi a un’opera che ricade nel territorio provinciale. Si tratta di un intervento di supporto ai ricorrenti che si oppongono al progetto di estrazione di gas presso il lago di Bomba.

La Provincia di Chieti ha quindi deciso di agire per tutelare il territorio e l’ambiente, mostrando la propria opposizione al progetto di estrazione di gas nei pressi del lago di Bomba. Inoltre, l’ente si impegna a sostenere le ragioni dei ricorrenti nel ricorso presentato al Tar.