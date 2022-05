Chieti, Pubblica illuminazione a Led, continua la riqualificazione energetica degli impianti cittadini

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 9

maggio 2022 – Continua su altre strade cittadine la riqualificazione energetica

degli impianti di pubblica illuminazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il nuovo gestore, la ESCO Ceie Power

di Guardiagrele, procederà all’installazione di apparecchi a LED, di ultima

generazione – Questa ulteriore tranche dei lavori proseguiranno sulle seguenti

vie fino al 12 maggio prossimo: via dei Peligni, via Arenazze, via dei Marsi, via

degli Ernici, via dei Sabini, via Generale Carlo Spatocco (parte prima), via

Enrico Carusi, via Pietro Falco, via dei Sanniti, via dei Volsci, via dei

Palmensi, via dei Lucani, ex Statale 649dir Fondo Valle Alento, strada Fosso

Paradiso, ex Statale 656 Val Pescara-Chieti, via Villafranca, viale Unità

d’Italia, via del Fiume, via Padre G. di Pretoro, via dei Mille, strada San

Martino, via Pasquale Borrelli, via Goito, via Bezzecca, per poi proseguire su

tutto il resto del territorio comunale – si apprende dalla nota stampa.

“Continua

su altri impianti della pubblica illuminazione l’annunciata e progressiva installazione

di luci a led, prevista dagli interventi di riqualificazione energetica e

adeguamento normativo degli impianti messi in campo dal nuovo gestore del

servizio e del valore di oltre 5.500.000 euro – così il

sindaco Diego Ferrara e l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano

Rispoli – Una sostituzione che interesserà tutto il territorio

cittadino, iniziata in aprile e in un particolare

per via degli elevati costi dell’energia elettrica – si apprende dal portale web ufficiale. L’Ente non avrà oneri,

essendo un servizio in gestione da qualche mese, inoltre tale adeguamento consentirà

un risparmio energetico pari al 60% rispetto agli attuali consumi, con

importanti ricadute ambientali in termini di minori emissioni di CO2, oltre che

in termini di sicurezza pubblica per via del miglior illuminamento sulle strade,

nonché un risparmio complessivo di oltre 378.000 euro nell’arco della durata

della concessione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La riqualificazione in corso punta a fondere l’efficienza

energetica con l’innovazione tecnologica: sono già operativi in molte strade

cittadine gli impianti di illuminazione a LED dotati di un sistema di

telegestione installato su ciascun punto luce esistente, che consente di

regolare da remoto l’intensità luminosa in base alla tipologia di strada da

illuminare, oltre che monitorare in tempo reale eventuali malfunzionamenti

presenti sulla rete – La rete prevede circa 8.200 impianti, oltre alle

sostituzioni in corso, saranno inoltre adeguati tutti gli attuali quadri

elettrici e sostituiti i pali danneggiati o corrosi – Su ogni palo, infine, verrà

apposta una targhetta identificativa con il codice del punto luce e il numero

verde 800749343 per eventuali segnalazioni e l’individuazione dei guasti”.

