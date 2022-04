Chieti, Pubblica illuminazione a Led, la riqualificazione energetica degli impianti è iniziata

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 13 aprile 2022 – È ufficialmente iniziata la

riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il nuovo

gestore, la ESCO Ceie Power di Guardiagrele, procederà all’installazione di

apparecchi a LED, di ultima generazione, iniziando dalle seguenti vie: strada

Vallone Fagnano, strada dei vigneti, strada Fontescura, strada Rocchetta,

strada Publio Ovidio Nasone, via dei Pentri, via Sallustio, via dei Frentani,

strada delle Cave, strada Solferino, strada degli Oliveti, Strada Provinciale

Tricalle-Francavilla, Strada Provinciale Castelfarrato, Strada Villa Obletter,

Strada Mucci , Strada Belvedere, Strada Madonna del Carmine, Strada San

Salvatore, Strada per San Giovanni Teatino, Strada Villaggio del Fanciullo,

Strada dei Vigneti, Strada Rapposelli per poi proseguire su tutto il territorio

comunale

“Si tratta di un intervento di riqualificazione

energetica e adeguamento normativo degli impianti del valore di oltre 5.500.000

euro, senza alcun onere economico aggiuntivo per il Comune – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore ai Lavori

Pubblici Stefano Rispoli – La sostituzione degli apparecchi arriva in un momento sensibile per

via degli elevati costi dell’energia elettrica e consentirà un risparmio

energetico pari al 60% rispetto agli attuali consumi, con importanti ricadute

ambientali in termini di minori emissioni di CO2, oltre che in termini di

sicurezza pubblica per via del miglior illuminamento sulle strade

rimarcare che si sblocca dopo anni un’azione importante, quella del passaggio

delle competenze dal Comune a un soggetto gestore che ci consentirà un

risparmio complessivo di oltre 378.000 euro nell’arco della durata della

concessione

illuminazione, si punta a coniugare l’efficienza energetica con il più alto

livello di innovazione tecnologica: saranno installati apparecchi di

illuminazione a LED dotati di un sistema di telegestione del tipo punto punto,

ovvero un sistema installato su ciascun punto luce esistente, che consentirà di

regolare da remoto l’intensità luminosa in base alla tipologia di strada da

illuminare, oltre che monitorare in tempo reale eventuali malfunzionamenti

presenti sulla rete

apparecchi esistenti, saranno inoltre adeguati tutti gli attuali quadri

elettrici e sostituiti 560 pali che risultano danneggiati o corrosi – Infine

verrà apposta su ciascun sostegno una targhetta identificativa riportante il

codice del punto luce e il numero verde 800749343 allo scopo di facilitare le

segnalazioni e l’individuazione dei guasti sugli impianti”.

