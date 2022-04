Chieti, Pubblicati bandi di concorso Home Care Premium

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti 12 aprile 2022 – L’INPS ha pubblicato

in data 31 marzo 2022 i bandi di concorso Home Care Premium – HCP 2022 e Long

Term Care – LTC 2022 per i dipendenti e pensionati pubblici, coniugi, parenti e

affini di primo grado non autosufficienti – aggiunge la nota pubblicata. La procedura per l’acquisizione della domanda

sarà attiva dalle ore 12.00 del 01 aprile 2022 alle ore 12.00 del 30 aprile

2022. La richiesta deve essere presentata dal beneficiario, oppure dal soggetto

delegato previa compilazione dell’apposito modello di delega, esclusivamente

per via telematica, rivolgendosi al Contact Center dell’INPS, raggiungibile al

numero telefonico 803164 (gratuito) da rete fissa, o al numero 06164164 (a

pagamento) da telefono cellulare,

tramite Patronato, oppure

rivolgendosi allo sportello di Segretariato Sociale del Comune di Chieti in Viale Amendola 53, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle

ore 17.00, tel. 0871/341566 a Chieti

Scalo il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tel. 0871/341330.

L’avviso sul sito dell’INPS: https://www.inps.it/Welfare/default.aspx?lastMenu=21556&iMenu=1&tb=0&fondo=0&scadenza=0&idettaglio=22&itipo=1

“Il bando prevede l’erogazione di prestazioni

finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti

iscritte alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei

loro familiari – così l’assessore alle Politiche Sociali, Mara Maretti – Le prestazioni sono necessarie per prevenirne

il decadimento cognitivo e consentono ai beneficiari il riconoscimento di un

contributo economico finalizzato al rimborso della spesa sostenuta per

l’assistente domiciliare assunto con contratto di lavoro domestico; nonché servizi

di assistenza alla persona erogati dagli ambiti territoriali o da enti

convenzionati con l’Istituto, previa accettazione del piano

socio-assistenziale – Il bando è finalizzato al riconoscimento di contributi a

copertura totale o parziale del costo sostenuto da soggetti con patologie per

il ricovero nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) o in strutture

specializzate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le prestazioni e i contributi HCP e LTC sono riconosciuti per il

periodo dal 1° luglio 2022 fino al 30 giugno 2025”.

Beneficiari degli interventi – aggiunge la nota pubblicata. La prestazione è rivolta a soggetti maggiori o

minori di età, non autosufficienti:

–

dipendenti

iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

–

pensionati

iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché,

laddove i suddetti soggetti siano viventi, i loro coniugi, per i quali non sia

intervenuta sentenza di separazione;

–

parenti

di primo grado (genitori e figli) anche non conviventi;

–

soggetti

legati da unione civile e i conviventi ex lege n. 76 del 2016;

–

fratelli

o sorelle e affini di primo grado (suocero/a, genero, nuora), qualora il

titolare ne rivesta la qualifica di tutore o curatore;

–

minori

orfani di dipendenti già iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni

creditizie e sociali e di utenti pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici.

–

Sono

equiparati ai figli, i minori affidati al titolare in virtù di affidamento

familiare (consensuale, giudiziale o preadottivo) disposto dal Giudice – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Ai fini della presentazione della domanda

sarà necessario:

–

essere

in possesso del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), della Carta

d’Identità Elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

–

aver

presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione

dell’ISEE sociosanitario riferita al nucleo familiare di appartenenza del

beneficiario (anche in modalità ristretta), ovvero dell’ISEE minorenni con

genitori non coniugati tra loro e non conviventi;

–

essere

in possesso del riconoscimento delle condizioni di disabilità previste dal

bando;

–

qualora

il beneficiario non coincida con il titolare, quest’ultimo dovrà prima

provvedere ad iscrivere il beneficiario al Programma “Accesso ai servizi di

Welfare” attraverso il portale web dell’INPS.

