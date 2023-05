Chieti, Pubblicazione graduatorie Bando Seervizio Civile Universale 2022

- Advertisement -

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

La pubblicazione delle graduatorie come stabilito dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (avviso DPGSCU del 16 marzo 2023) avviene in attuazione del principio della minimizzazione dei dati trattati al fine di adottare misure tecniche ed organizzative conformi alle prescrizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR).Pertanto i candidati possono consultare l’esito della selezione allegato in calce alla notizia, attraverso il numero identificativo della propria domanda di partecipazione (rinvenibile in alto a sinistra), denominato “Riferimento domanda”.Se non hai il Riferimento della domanda clicca qui: https://www.scanci.it/graduatorie/Di seguito le graduatorie dei progetti di Scanci – Servizio civile dei Comuni, contenuti nel Bando per la selezione di operatori volontari del Servizio Civile Universale (scadenza 20 febbraio 2023, ore 14.00) che sono da considerarsi provvisorie fino alla conferma del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (art. 6 del bando). L’avvio dei progetti sarà presumibilmente il 25 maggio 2023.L’esito indicato nelle graduatorie può essere:IDONEO SELEZIONATO ad indicare chi prenderà servizio nella sede in cui ha presentato la domanda;IDONEO NON SELEZIONATO ad indicare chi, per mancanza di posti, rimarrà in graduatoria con possibilità di subentrare anche in altri progetti e altre sedi;NON IDONEO allo svolgimento del progetto scelto, ossia che al colloquio non ha raggiunto il punteggio minimo previsto dal sistema di selezione (36 punti);ASSENTE/RINUNCIA ad indicare chi non ha effettuato o concluso la procedura selettiva o chi ha manifestato l’intenzione di non proseguire con il progetto;ESCLUSO, ossia che non possiede i requisiti di partecipazione previsti dal bando (art.2 del bando).Considerato che per l’ammissione a svolgere il servizio civile è previsto il limite d’età di ventotto anni, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40, al fine di consentire la massima partecipazione ai soggetti aventi i requisiti, a parità di punteggio è preferito il candidato maggiore di età. (Art.6 del bando). Le graduatorie di ogni Ente di accoglienza sono consultabili in ordine alfabetico suddivise per regione e, solo per la regione Lombardia, suddivise per provincia – viene evidenziato sul sito web. Clicca sulla Regione in cui hai presentato domanda per conoscere la tua posizione in graduatoria!

E' quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Chieti.