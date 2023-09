Chieti, Pulizia e verde pubblico, da mercoledì 13 comincia il ciclo di incontri nei quartieri

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 7 settembre 2023 – “Cominceranno mercoledì dalle ore 9.30 dal quartiere di San Martino gli incontri dell’Amministrazione nei quartieri su igiene e decoro urbano, un’attività che porteremo avanti insieme a Formula Ambiente per illustrare alla cittadinanza le attività in corso e possibili e per raccogliere proposte e istanze”, così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore all’Ambiente e transizione ecologica Chiara Zappalorto – recita il testo pubblicato online. “Toccheremo tutti i quartieri, ufficializzando via via le tappe, in base anche a urgenze e priorità – così il sindaco e l’assessoreannunciando l’iniziativa itinerante – Ci preme stabilire le priorità e farlo con la cittadinanza, illustrando direttamente a chi vive sul territorio tutto quello che stiamo facendo e quello che a causa del dissesto e della mancanza di risorse si dovrà e potrà fare secondo tempi e modalità diverse dalle reciproche aspettative – si apprende dalla nota stampa. La lotta al degrado è una nostra priorità, sin dal primo momento, anche a fronte delle avvisaglie sulle condizioni economiche e finanziarie del Comune abbiamo cercato di fare sensibilizzazione, aprendoci a forme di cogestione del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Alla sponsorizzazione delle aree verdi hanno risposto in tanti e grazie a questa scelta oggi diversi fazzoletti di verde sono più curati e manutenuti, grazie all’apporto di realtà imprenditoriali che hanno creduto in questa partecipazione attiva alla manutenzione della città. Il futuro sarà sempre più volto a questa formula di intervento, perché sgrava l’Ente da una manutenzione diventata impossibile a copertura di tutto il territorio e consentirà di concentrare forze e risorse umane sulle aree più vaste e che attendono interventi – Gireremo i quartieri con i nostri tecnici e con quelli di Formula Ambiente che potranno illustrare le attività che vengono svolte sui territori e rispondere a questioni più particolari legati alle diverse zone della città. Per questo staremo sul territorio e ci attiveremo con Formula Ambiente per dare risposte immediate e possibile alle istanze più urgenti”.

