Chieti, Pulizia e verde pubblico, l’assessore Zappalorto annuncia il giro dei quartieri: “Incontreremo i cittadini per vagliare le criticità e intervenire”

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 24 agosto 2023 – “In questi giorni abbiamo ricevuto numerose segnalazioni sulla pulizia della città e sul verde, interventi che abbiamo intenzione di ottimizzare perché la città resti pulita nonostante le limitate capacità di azione che abbiamo a causa del dissesto – recita il testo pubblicato online. Sul decoro e sulla pulizia dobbiamo cercare di rimanere sempre operativi, cosa che accadrà nelle prossime settimane ad opera dell’assessorato competente, degli uffici pubblici e di Formula Ambiente”, così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore all’Ambiente e transizione ecologica Chiara Zappalorto – riporta testualmente l’articolo online. “Dobbiamo rendere il più efficaci ed efficienti possibili gli interventi – sottolinea l’assessore Zappalorto annunciando un’iniziativa itinerante sulla città – perché la condizione del dissesto, unita alla mancanza di fondi, non ci consentirà di intervenire su tutto – recita il testo pubblicato online. Per questa ragione dalla prossima settimana insieme a Formula Ambiente e agli uffici competenti programmerò un giro in tutti i quartieri cittadini e un calendario di date e luoghi dove i nostri concittadini ci potranno raggiungere per condividere problematiche del territorio sul tema della pulizia e del decoro – Ci preme capire quali siano le criticità più urgenti e pesanti e dove maggiormente incidere concentrando gli interventi e cercando risorse per intervenire – si apprende dalla nota stampa. Per questa ragione abbiamo stimolato la partecipazione attiva alla manutenzione del verde pubblico, così pure come costantemente invochiamo la collaborazione della cittadinanza per tenere pulita la città, in modo da eliminare o abbassare i fenomeni che dipendono non solo dalla gestione di servizi come quello dei rifiuti o sul verde urbano, ma dalla tutela del territorio di cui ogni cittadino si fa promotore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Attraverso lo strumento della sponsorizzazione, abbiamo potuto sottrarre al degrado diverse aiuole e aree verdi della città, affidandole in modo trasparente a soggetti che se ne faranno carico, ma la coscienza civica dell’importanza del nostro patrimonio, può fare anche tanto – riporta testualmente l’articolo online. Per questo staremo sul territorio e ci attiveremo con Formula Ambiente per dare risposte immediate e possibile alle istanze più urgenti”.

