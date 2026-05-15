Chieti: Quattro eventi per la campagna elettorale del candidato sindaco Giovanni Legnini, con ospiti di rilievo e progetti per il territorio

Sarà una domenica di presenza capillare sul territorio quella che il Partito Democratico di Chieti ha organizzato per domenica 17 maggio, con quattro appuntamenti che accompagneranno la campagna elettorale di Giovanni Legnini dalla mattina fino a sera.

Un momento di grande rilevanza politica è fissato per il pomeriggio, alle 16.30, al 110 Risto&Bar di Via Pescara 71. Sul palco con il candidato sindaco Giovanni Legnini ci sarà Stefano Bonaccini, europarlamentare e presidente nazionale del Partito Democratico.

Il titolo dell’incontro, “Chieti Capoluogo. La città che unisce i Comuni, i territori, le persone”, non è solo uno slogan: è una dichiarazione programmatica che si traduce in un progetto concreto di governance territoriale. Al centro della proposta c’è la costituzione di un’ unione dei Comuni con Chieti capofila, capace di esprimere una forza collettiva che i singoli enti, spesso troppo piccoli per reggere la complessità amministrativa, non riuscirebbero a sviluppare da soli.

L’idea è costruire strutture condivise: una centrale unica di committenza per la gestione delle gare pubbliche, un ufficio comune dedicato all’attrazione e all’utilizzo dei fondi regionali e comunitari, a partire dal Programma Regionale Abruzzo FESR 2021-2027 di cui Chieti sarebbe comune capofila nell’ambito dell’Area Urbana Funzionale.

Sul piano dei servizi, la cooperazione intercomunale punta a una pianificazione coordinata della mobilità, a una ridefinizione delle dislocazioni sanitarie di base in accordo con la ASL, e al rilancio delle aste fluviali. A fare da cornice, protocolli di legalità per garantire trasparenza, sicurezza sul lavoro e rispetto dei contratti collettivi negli appalti pubblici.

La visione si estende poi a una pianificazione strategica di area vasta, con un’attenzione particolare alla mobilità sostenibile, a partire dalla valorizzazione della ferrovia Roma-Pescara. Una cornice dentro cui dovrà necessariamente inserirsi anche il futuro Piano Urbanistico Comunale di Chieti. Un’agenda ambiziosa, che trasforma l’appuntamento in qualcosa di più di un appuntamento elettorale: un laboratorio politico sul futuro.

Il dibattito vedrà la partecipazione di Tiziana Di Renzo, sindaca di Lama dei Peligni e presidente PD Abruzzo, Luisa Russo, sindaca di Francavilla al Mare, e Francesco Menna, presidente della Provincia di Chieti e sindaco di Vasto. A moderare la giornalista Monica Di Fabio. Un parterre di amministratori in carica che porta al tavolo esperienze concrete di governo del territorio.

La giornata si apre però già alle 11, alle Cantine Maligni in zona Villa Obletter, con un appuntamento dal tono più conviviale ma non meno significativo: pane e olio, pecorino, fave, vino e musica come cornice per parlare di prodotti del territorio e di idee per il futuro di Chieti. Ospite il Senatore PD Michele Fina.

Nel pomeriggio, alle ore 18:00, il PD Chieti organizza a Chieti Scalo l’iniziativa “Connessioni: persone, idee, futuro e musica”, al Caffè Mediterraneo. Ospiti Chiara Zappalorto e Fabio Talucci, insieme a Francesca Buttari (Presidente Consiglio Comunale di Francavilla al Mare), Chiara Trulli Sindaca di Spoltore e Giovanni Legnini: un appuntamento pensato per intercettare una parte della città che cambia, quella dello scalo, spesso percepita come separata dalla città alta ma determinante per qualsiasi progetto di rilancio complessivo.

Chiude la giornata, alle 21, un incontro di vicinato in Via delle Clarisse 16, promosso dalla candidata al consiglio comunale Stefania Giardinelli, con la partecipazione di Diego Ferrara e Stefano Rispoli con la presenza di Giovanni Legnini. Il tema è il “vicinato solidale”: l’idea che la prossimità fisica tra i cittadini possa diventare una risorsa collettiva, un antidoto alla solitudine e all’indifferenza.

Quattro eventi, quattro contesti, un unico imperativo: costruire ascoltando.